GIROUX, Suzanne Bourboin



À Québec, le 21 septembre 2017, est décédée dame Suzanne Bourboin, épouse de feu Jean-Luc Giroux. Elle était la fille de feu Simone Bernier et de feu Albert Bourboin. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, à compter de 13h,L'inhumation du cercueil aura lieu le même jour, vers 15h30, au cimetière de la Nativité de Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil ses fils : Mario et Roberto (Maria Leclerc); ses petits-enfants : Stéphanie, Philippe et Pierre-Luc; sa petite-fille Célina; ses frères et sœurs : Michèle, Diane, Jean (Diane Trudel) et Pierre; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Giroux : Simon (Lucette); ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. En place de fleurs, elle souhaitait que vos témoignages de sympathie se traduisent par des messes chantées à son intention dans la paroisse de votre choix.