LAVERDIÈRE, Corinne Blanchet



Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 27 septembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Corinne Blanchet, épouse de feu monsieur Hervé Laverdière. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Anne Laverdière (Marcel Leblanc), Renée Laverdière, Lucie Laverdière (Martin Bilodeau); ses petits-enfants : Chrystophe et Rémi Doyon. Jimi et Samuel Picard ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8 , Tél : 418-682-6387.