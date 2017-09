MORASSE, Paul-André



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 septembre 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Paul-André Morasse, époux de feu madame Ghislaine Germain. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Morasse laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Guylaine Tessier) et Alain (Hélène); ses petits-enfants: Victor et Lambert; ses frères et sœurs de la famille Morasse: Jean-Noël (Micheline Denis), Guy (Louisette, Brigitte), Claude (Gaétane Paquet), feu Réal (Claire Paquet), Florence (feu Léopold Leclerc, André Doré), Dolorès (feu Louis Arsenault), Marie-Rose (feu Rock Caron) et Danielle Dubois (Richard Tremblay); sa belle-sœur Marguerite Germain et son beau-frère Martin Germain. Il est allé rejoindre ses autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 5ième et du 2ième étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Monsieur Morasse ne sera pas exposé.et de là au cimetière Notre-Dame de Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances à la sacristie à partir de 13h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec en spécifiant pour l'hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5 http://www.fondationduchudequebec.ca/. Les formulaires seront disponibles à l'église.