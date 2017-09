CHOUINARD, Jacques



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 septembre 2017, est décédé à l'âge de 90 ans et 7 mois, monsieur Jacques Chouinard, époux de feu dame Gertrude Caron. Il demeurait à Saint-Adalbert, comté de L'Islet.Il était le père de: Réal (Lise Lachance), Gilles (Réjeanne Lachance), Lise (Raynald Bourgault), Richard (Martine Gill), Céline (Claude Fournier), Gaétane (Jocelyn Duval), Julie (Denis Pellerin), feu Donald, Jean-Yves, Christiane (Joël Vaillancourt), Carmen (Martin Bourgault), Lucille, Nathalie (Marc-René Lizotte). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Éric, Rémi et Dave, Frédéric, Jimmy et Maggie, Carl et Karenne, Jackie et Manon, Valérie et Stéphane, Kevin, Audrey et Joanie, Simon; ses arrière-petits-enfants: Charles-Éric, Ann-Frédérique, Alex, Loïc, Jacob, Gabrielle, Laurence, Étienne, Léane, Nathan, Mia; son amie dame Jeannette Pelletier et ses enfants. Il était le frère de: Jacqueline (feu Adélard Pelletier), feu Anita (feu Yvan Gamache), feu André (Étiennette Caron), Roger (Rita Caron), Jean-Paul (Marie Caron), Adrianna (feu Paul-Amable Pelletier), feu Bernard (Jeannine Gauvin); De la famille Caron: feu Roger (feu Yvette Hunter), feu Thérèse (feu Rosaire Castonguay), feu Lucien (Jeanne Thiboutot), Raymond (Laurianne Lord), feu Paul (Diane Dubé), Pauline (Pierre Castonguay), Jean (Ginette Mercier), Paulette (Gaston Bourgault), Roland (Huguette Bond), Hervé (Lucille Thériault), feu Philippe (Cécile Ouellet), Yvon (Noëlla Bélanger). Sont aussi affectés par son départ, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à ses deux médecins traitants: Dr Michel Bertrand et Dr Martin Pelletier qui l'ont accompagné au fil des années. Les membres de sa famille vous accueilleront à lalundi jour des funérailles à compter de 11h.suivi de la déposition des cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire