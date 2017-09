Ça existe aussi des mères manipulatrices

À partir de mon expérience personnelle, voici mon point de vue suite à la lecture des propos de ces mères, grands-mères et belles-mères, qui crient à l’injustice devant certains rejets subits. Deuxième enfant d’une famille de deux, j’ai été élevée par une mère divorcée qui préférait nettement mon frère aîné, sous prétexte qu’il était plus fragile et avait plus besoin d’elle.

Pour cette raison, elle passait tous ses étés au chalet avec lui, pendant que moi je me faisais garder chez ma tante. Si j’osais me plaindre, elle répliquait : « Est-ce que tu vas te mettre à crier si ton frère te contrarie? » Elle disait cela parce que je me souviens qu’alors que j’avais 5-6 ans, mon frère avait tous les droits sur moi. Il pouvait prendre possession de ma chambre en m’interdisant la sienne, et si j’osais protester, alors je dérangeais et je devenais « la méchante fille »

Plus tard, la négligence est devenue mon lot. Pas de bottes d’hiver, pas de soutien aux devoirs, pas le droit de sortir, pas le droit de me faire couper les cheveux, et j’en passe. Je pourrais écrire un livre tant la liste est longue.

Ma mère s’est isolée à 50 km au nord de Mont-Tremblant, loin de tous, prétextant se sauver de mon père « alcoolique et violent ». Tous ses malheurs étaient la faute de mon père. Elle était sur le BS et fumait du cannabis trois fois par jour tout en se plaignant de n’avoir pas d’argent pour ses enfants... Malgré ses deux métiers, coiffeuse et esthéticienne, elle ne faisait rien.

Elle a initié mon frère à fumer du cannabis à 12 ans. Je revenais de l’école et ils étaient tous deux assis à la table de cuisine les yeux vitreux et la bouche pâteuse, à avoir compris ce qui n’allait pas dans le reste du monde. Mais eux le savaient.

Ma mère prenait plaisir à me faire du mal. En particulier lorsqu’il s’agissait de rabaisser mon père. Toujours le mot bien placé au bon moment pour glisser son nom dans la conversation, même la plus banale. En vain et à maintes reprises, je lui ai demandé d’arrêter de parler de lui. Je suis même allée consulter avec elle une thérapeute pour qu’elle comprenne le bien fondé de mon besoin de ne pas entendre parler de mon père comme elle le faisait. Rien à faire, elle a continué.

Ce qui m’a donné le courage de mettre fin à cette relation destructrice c’est la naissance de mes enfants. Comme je ne tolérais pas les remarques désobligeantes et déplacées de ma mère sur grand-papa devant eux, elle m’a sommée de choisir : « Ou bien elle pouvait parler contre mon père devant mes enfants, ou bien elle coupait tout contact avec moi. » J’ai immédiatement opté pour la seconde partie de sa proposition.

Je partage tout cela avec vous parce que ma mère, qui a toujours aimé jouer à la victime, serait la première à crier à l’injustice et raconter à tous que je la prive de voir ses petits-enfants. Elle prend plaisir à raconter les choses de façon malhonnête pour faire porter le chapeau de bourreau aux autres, parce qu’il faut un bourreau dans la pièce de théâtre qu’elle crée et joue à merveille. Après plusieurs thérapies, je suis une maman heureuse qui s’en sort la tête haute!!

Marie-Claude

Il y a des coupures nécessaires quand on veut survivre en bonne santé mentale. Rien ne justifie qu’un proche, fut-il notre mère, nous fasse souffrir inutilement. Je n’ai rien à ajouter à une confession qui résulte de toute évidence d’un long et pénible cheminement où l’analyse en profondeur de vos valeurs a certainement dû vous coûter cher en angoisses et en bouleversements intérieurs. Allez en paix!