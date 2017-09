Conduite des aînés: une tournée de sensibilisation dans sept régions du Québec

QUÉBEC | Une tournée pour sensibiliser et éduquer les aînés est organisée par la Fondation CAA-Québec dans 20 résidences pour aînés du Québec tout au long du mois d’octobre.

L’objectif, assure la Fondation, est d’aider les conducteurs âgés à demeurer au volant le plus longtemps possible, et en toute sécurité.

Selon les chiffres CAA-Québec, les aînés font plus de collisions par kilomètre parcouru et le nombre de décès sur la route augmente chez les 55 ans et plus. Pour la Fondation, il est important de faire diminuer les statistiques, d’autant que d'ici 10 ans, plus de 1,5 million d'aînés seront sur les routes du Québec.

«Oui c'est un défi, et il y a des statistiques inquiétantes, mais la Fondation insiste pour dire que la bonne conduite n'a pas d'âge», a indiqué dans un communiqué le directeur de la Fondation CAA-Québec, Marco Harrison. L’organisme a pour mission de contribuer à l'avancement du savoir en sécurité routière.

La tournée, organisée dans le cadre du Mois des aînés, débute mardi dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, a expliqué M. Harrison en entrevue à TVA Nouvelles, samedi.

«Cette tournée est unique, a-t-il ajouté. On est les seules à l’offrir. Elle comprend une conférence pendant laquelle on leur donne des trucs sur la façon de se comporter au volant.»

La Fondation rappelle aussi que certaines capacités nécessaires pour conduire commencent à faiblir et que des risques peuvent apparaître dès l'âge de 45 ans. «Un jour, on a besoin de prendre notre retraite de la conduite et ça se planifie», a souligné M. Harrison.