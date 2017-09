C’est demain dimanche, sur les plaines d’Abraham, que se tiendra la traditionnelle Course à la vie CIBC au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. C’est l’événement de collecte de fonds le plus important mené par des bénévoles en une seule journée au Canada pour soutenir la cause du cancer du sein. Vous pourrez vous inscrire demain matin dès 8 h, en prévision des cérémonies d’ouverture à 9 h. Suivront les départs des courses de 1, 5 et 10 km. La remise des prix et les cérémonies de clôture sont prévues pour 11 h 30.

Pédaler pour l’éducation

Photo courtoisie

Le vélothon annuel de l’école Pointe-Lévy de la commission scolaire des Navigateurs (lancé il y a quelques années par Mireille Jean) se tiendra cette année le jeudi 5 octobre, 9 h à 21 h, aux Galeries Chagnon de Lévis (mail Sports-Experts). Une portion des profits de l’activité sera remise à la Fondation pour l’éducation de l’école Pointe-Lévy qui a pour mission de contribuer à l’avancement de l’éducation des élèves au Burkina Faso. Le comité organisateur de l’événement est imposant comme le montre cette photo. De gauche à droite, 1re rangée : Jeanne Caron, Sarah Maude Grondin, Audrey Jeanne Caplain, Amélie Doucet et Étienne Lemieux. 2e rangée : Léanne Bégin, Amy Bélanger, Justine Bourget, Kamil Rabia, Laurence Goulet, Samuel Breton, Mireille Jean (enseignante et coresponsable de l’activité) et Claude Miville (enseignant et coresponsable du vélothon). 3e rangée : Édouard Lebel Bernier, Elliot Cantin, Mathieu Morin et Jakob Hardy.

CJMD en fête

Photo courtoisie

La station de radio communautaire de Lévis, CJMD 96.9 Fm vous invite à une grande fête aujourd’hui, le samedi 30 septembre, de 10 h à 18 h, au 49, rue Fortier (anciennement rue Bélair), à Lévis. Au programme : des activités familiales, des jeux gonflables, un camion de cuisine de rue, des prestations musicales et surtout une visite guidée des installations de la station. Sur la photo, quelques artisans de la radio CJMD dans leur studio principal.

Projet de retraite réalisé Photo courtoisie

Claude Michaud de Québec s’était donné comme projet de retraite d’effectuer la traversée du Canada à vélo. Organisée par Tour Cycle Canada, la traversée a réuni un groupe de 21 personnes provenant de différents pays, dont trois du Québec (y compris Claude). Ils ont quitté Vancouver le 22 juin (photo), leur périple de 7640 km s’est terminé 72 jours plus tard à Saint. John’s, Terre-Neuve. Claude, qui a eu 60 ans le 19 septembre, est bien fier de son exploit et répète à qui veut l’entendre « qu’il faut croire en ses rêves ».

Anniversaires Photo courtoisie

Diane Dufresne (photo), chanteuse québécoise, 73 ans... Simon Théberge, ex-conseiller municipal à Lévis, 67 ans... Julie Drolet, chef d’antenne au bulletin Le national à RDI... Martina Hingis, ex-championne de tennis, 37 ans... Manuel Tadros, auteur-compositeur et acteur québécois, 61 ans... Monica Bellucci, actrice italienne et mannequin, 53 ans.

Disparus Photo courtoisie