Démocratie Québec propose 30 minutes gratuites sur les parcomètres des rues commerciales

Le parti d'Anne Guérette propose d'instaurer 30 minutes de gratuité sur les parcomètres des artères commerciales à la grandeur de la ville.

Démocratie Québec (DQ) avait convoqué les journalistes sur Maguire samedi matin. Les candidats ont installé des chapeaux colorés sur les parcomètres de l'avenue pour démontrer leur «appui aux commerçants».

Le parti propose de permettre aux visiteurs de passage de bénéficier de 30 minutes de stationnement gratuit à tous les parcomètres des avenues commerciales de Québec.

Dur pour les commerçants

La mesure coûterait «maximum 3 millions $ par année», estime la chef Anne Guérette. «Les parcomètres, ça a été très dur, particulièrement pour l'avenue Maguire. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent aller chercher une baguette de pain, une pinte de lait, aller au bureau de poste rapidement sans avoir à payer. La première demi-heure, on va l'offrir aux citoyens. (...) C'est le temps de donner de l'oxygène aux commerces de proximité.»

La candidate à la mairie garantit la faisabilité technique de cette mesure à bas coût.

La proposition de Québec 21 de retirer carrément tous les parcomètres de Maguire est «une idée populiste», selon la candidate de DQ dans Saint-Louis–Sillery, Marie Lacerte. «De mettre tout gratuit d'un coup, on va se retrouver à la case départ.» Les automobilistes se stationnaient pendant des heures et nuisaient à l'achalandage, explique-t-elle.

DQ veut aussi imposer un moratoire sur tout ajout de parcomètres sur les autres artères commerciales.

Rues conviviales

Anne Guérette a par ailleurs critiqué la sortie de Québec 21 qui, après avoir rejeté le modèle des rues conviviales, en a fait la promotion, vendredi. «On sent qu'ils s'essoufflent tranquillement. Ils vont piger des idées. Ils ont pris le mémoire que

Paul Shoiry avait présenté et où il proposait ce concept de rues conviviales. Ils cherchent à droite et à gauche pour coller des idées, mais on a un peu de difficulté à lire où ils s'en vont avec tout ça.»

Démocratie Québec présentera dimanche des nouveaux candidats. Mme Guérette n'a pas voulu indiquer si elle présentera les huit candidats qui lui manquent pour compléter son équipe.