Des enquêteurs de Longueuil rénovent sa maison en surprise

« C’est l’une des victimes les plus touchantes et vulnérables que j’ai vue dans ma carrière. C’est un ange et on lui a déchiré ses ailes. J’ai eu envie de lui recoller », a expliqué la sergente-détective Cécile Lefebvre, de la police de Longueuil, qui a mis en œuvre le projet et réuni des dizaines de bénévoles.

Photo Chantal Poirier

Cet ange, c’est Colette Martel, une préposée aux bénéficiaires qui travaille 75 heures par semaine pour arriver à joindre les deux bouts.