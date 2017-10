Des espoirs bien minces

Les partisans des Browns, Bengals, Chargers, Giants et 49ers peuvent déjà commencer à allumer des lampions, entonner des incantations ou prier tous les saints. L’histoire, à quelques exceptions près, laisse entrevoir un parcours qui ne se poursuivra pas en janvier.

Le point en commun entre ces cinq équipes est aussi simple que brutal : 0-3 ! Comme dans aucune victoire et trois défaites. Malheureusement, le calendrier de 16 matchs dans la NFL ne pardonne que très rarement les faux départs de la sorte.

Même en remontant plus loin dans le temps, jusqu’en 1980, l’histoire n’est pas plus tendre.

Pas moins de 168 équipes jusqu’à la saison dernière ont présenté des dossiers de 0-3 et seulement cinq (2,9 % d’entre elles !) ont pris part aux séries. Parmi les cas rares qui ont réussi à redresser le navire à temps, une seule équipe est parvenue à remporter un match éliminatoire, soit les Chargers de 1992.

Une défaite de plus et les probabilités deviennent encore plus rachitiques. En effet, ces mêmes Chargers de 1992 demeurent l’unique équipe à ce jour à avoir participé aux séries après un départ de 0-4.