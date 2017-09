Des milliers de manifestants dans les rues de Dublin pour le droit à l’avortement

Aux cris de «mon corps mon choix», des milliers de manifestants défilaient samedi après-midi à Dublin pour la 6e marche annuelle organisée par les partisans du droit à l’avortement.

La foule, composée de familles, mais aussi de jeunes, s’est élancée depuis le Garden of Remembrance, dans le centre de la ville, en direction du Parlement irlandais alors que le gouvernement a annoncé cette semaine la tenue d’un référendum sur la question au printemps 2018.

«Le message que nous voulons faire passer aujourd’hui est qu’il est temps d’agir parce que nous attendons depuis trop longtemps maintenant», a déclaré à l’AFP Linda Kavanagh, porte-parole de l’Abortion Rights Campaign (Campagne pour le droit à l’avortement), à l’origine du défilé.

«Nous voulons l’abrogation totale (du 8e amendement, ndlr), nous ne supportons plus les exceptions et le fait qu’une centaine de personnes seulement aient accès à l’avortement», a-t-elle Mme Kavanagh qui attendait 30 000 manifestants.

Cet amendement, introduit en 1983 et qui place à égalité la vie de la mère et du foetus, a intégré dans la Constitution du pays à forte tradition catholique l’interdiction totale de l’avortement. Il avait été légèrement assoupli en 2013, rendant l’avortement possible en cas de menace vitale pour la mère.

«Cette journée va être un tournant décisif. C’est la dernière marche avant le référendum donc d’une certaine façon, c’est historique», a déclaré Keishia Taylor de l’association ROSA (Reproductive rights, against Oppression, Sexism and Austerity).