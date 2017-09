Entente avec Netflix: c’est du Joly!

Invitée par Paul Arcand à expliquer l’entente « extraordinaire et unique » qu’elle a conclue avec Netflix, la ministre du Patrimoine était incapable de répondre clairement aux questions pourtant simples de l’animateur.

On avait l’impression d’entendre un répondeur téléphonique faire une dépression nerveuse.

Ça fait longtemps que nous nous en doutions, mais là, c’est clair et net : cette femme n’a visiblement pas les aptitudes nécessaires pour être ministre.

« On ne voulait pas rajouter une taxe aux consommateurs », a-t-elle répété à de nombreuses reprises.

Pourtant, si on a réussi à obliger Uber à percevoir des taxes et à les redonner au gouvernement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec Netflix !