Finir en beauté

Le nuage noir qui planait dans le ciel du Canadien depuis le début du camp se dissipe de plus en plus.

Après une victoire de 3 à 1 la veille contre les Panthers de la Floride, le Tricolore a terminé son camp avec un gain éclatant de 9 à 2 face aux Sénateurs.

Claude Julien a parfaitement résumé cette rencontre.

« On a vu ce qu’on espérait voir, a mentionné l’entraîneur en chef. Ce fut mieux lors des deux derniers matchs. On s’approche de la phase finale de notre équipe. Tous les joueurs ont bien joué.

« On avait un bon rythme, un bon jeu nord-sud et un effort de 60 minutes, a-t-il continué. Je me sentais à l’aise avec nos quatre trios et nos trois paires de défenseurs. On a donné une idée de ce qu’on est capable de réaliser. »

Quand Julien parle d’un bon match pour plusieurs de ses troupiers, c’était réellement le cas.

Alex Galchenyuk a trouvé une façon de sortir de son mutisme avec un but et une passe. Il a surtout développé une affinité qu’on croyait pratiquement impossible avec Phillip Danault.

Bon premier centre

Le trio de Jonathan Drouin, Max Pacioretty et Brendan Gallagher ressemblait à une bonne première unité de la LNH. Drouin a montré sa remarquable vision du jeu en obtenant

trois passes.

L’ancien du Lightning de Tampa Bay a réussi son premier examen au crucial poste de premier centre de l’équipe.

« Je vois un joueur qui est certainement capable de jouer au centre. C’est un centre qui va supporter la rondelle dans son territoire et qui respecte beaucoup la façon de jouer d’un joueur de centre. Ce n’est pas un centre qui se lance à l’attaque en oubliant l’aspect défensif. J’ai trouvé qu’il s’est amélioré depuis le début du camp », a précisé Julien.

Gallagher a joué son rôle à la perfection en compagnie de Drouin et de Pacioretty. Il a été récompensé pour ses nombreuses charges en direction du filet adverse avec une récolte de deux buts et une passe.

« On sait ce qu’il peut apporter, a rappelé l’entraîneur en chef. Son échec avant entraîne des revirements et crée de l’espace pour ses deux coéquipiers. C’est un gros travaillant. Ce soir [samedi], il était le Gallagher que je connaissais quand je dirigeais contre lui.

Le calme de Mete

À la ligne bleue, Victor Mete a fort probablement cimenté sa place au sein de l’équipe pour le début de la saison avec une autre bonne prestation.

« Il a tout fait ce qu’il avait à faire, a souligné Julien. On a vraiment aimé ce qu’on a vu et la façon dont il s’est comporté. »

Mete a fait les choses en grand dans cette dernière rencontre préparatoire avec un but, une passe et un dossier de +4.

Quand tout va bien... Même Jacob De La Rose s’est transformé en centre offensif avec deux buts. Au-delà du doublé, le Suédois a mérité de rester avec le CH.