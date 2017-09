Gennady Golovkin et Canelo Alvarez réussissent des tests antidopage

Les boxeurs Gennady Golovkin et Saul «Canelo» Alvarez ont réussi des tests antidopage préparés par l’Association volontaire antidopage (VADA), a annoncé l’organisation plus tôt cette semaine.

C’est dire qu’il n’y a présentement aucune anicroche dans les négociations en vue du combat-revanche entre le Kazakh et le Mexicain, dont le dernier affrontement a résulté en un verdict nul hautement controversé le 16 septembre à Las Vegas.

La nouvelle fait surface alors que le Cubain Luis Ortiz a par ailleurs été contrôlé positif dans le cadre d’un test inopiné, ce qui met en péril son duel du championnat des poids lourds du World Boxing Council (WBC) contre l’Américain Deontay Wilder, le 4 novembre prochain.

Dans une bataille qu’on peut à l’heure actuelle qualifier de «propre», Golovkin (37-0-1, 33 K.-O.) et Alvarez (49-1-2, 34 K.-O.) en découdront à nouveau dans un autre combat d’unification des ceintures des poids moyens du WBC, de la Fédération internationale de boxe (IBF), de la World Boxing Association (WBA), de l’International Boxing Organization (IBO) et du magazine The Ring.

La planète boxe s’était désolée du nul causé par une carte évaluée par tous les experts comme invalide remise par la juge Adalaide Byrd, à 118-110 en faveur de «Canelo». En comparaison, les deux autres officiels avaient attribué des pointages de 115-113 pour «GGG» et de 114-114. Byrd est maintenant en congé forcé par la Commission athlétique du Nevada.

Déjà, au terme du gala tenu au T-Mobile Arena de Las Vegas, Golovkin et Alvarez convenaient de s’affronter à nouveau dans le futur et des négociations sont en cours.