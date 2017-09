Indemnisés près de 20 ans plus tard

Jusqu’à 12 000 Montréalais pourraient être dédommagés pour les désagréments causés par la réfection de l’autoroute Ville-Marie, il y a bientôt 20 ans, à la suite d’une entente découlant d’un recours collectif.

Le gouvernement du Québec ainsi que trois entreprises de construction, Les Entreprises Claude Chagnon inc., Les Grands Travaux Soter inc. et Construction DJL inc. ont accepté de verser jusqu’à 3,5 millions de dollars en indemnités aux citoyens importunés par le bruit excessif et la poussière.

Les travaux ont été effectués entre la sortie du tunnel Ville-Marie et l’échangeur Turcot de mai 1998 à octobre 2000. On y travaillait généralement sept jours par semaine, à toute heure du jour et de la nuit.

Toute personne qui demeurait à cette époque à moins de 350 mètres au sud et à moins de 170 mètres au nord de l’autoroute Ville-Marie, entre les rues Guy et De Carillon, pourra réclamer son indemnité si les ententes sont autorisées par la Cour supérieure du Québec le 31 octobre prochain.

Le montant versé à chaque personne dépendra du nombre total de réclamations.

«L’enfer»

C’est un citoyen de Westmount, Peter Krantz, qui est à l’origine du recours collectif. Il reproche notamment aux intimés «d’avoir créé une nuisance au-delà de l’acceptable et du tolérable».

«C’était l’enfer, se souvient-il. Il y avait des machines qui faisaient autant de bruit qu’un réacteur d’avion. Impossible de dormir la nuit avec ça.»

M. Krantz a l’intention de contester, «par principe», la portion de l’entente conclue avec la Procureure générale du Québec. Il considère en effet que Québec n’a pas «appris sa leçon» puisqu’il se retrouve à nouveau indisposé par les actuels travaux de construction du nouvel échangeur Turcot.

«C’est le même problème qui existe encore, déplore-t-il. [...] Le ministère des Transports est responsable des automobilistes, la Commission de la sécurité et du travail est responsable des ouvriers, mais qui s’occupe des résidents ? C’est la question que je pose encore.»