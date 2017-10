La Drakkar abandonné par sa défensive

Pavel Koltygin a ajouté un doublé. Dawson Mercer, Yvan Mongo et Nicolas Guay ont complété le pointage pour les vainqueurs. Le Russe Ivan Chekhovich (deux buts), Jordan Martel (un but, trois passes) et Gabriel Fortier (un but, deux passes) ont formé, de loin, le meilleur trio dans le clan baie-comois.