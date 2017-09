La patience de Gabrielle Shonk rapporte

Elle a 29 ans, elle a fait ses classes dans le milieu des bars et des restaurants durant plusieurs années et lance un premier album éponyme dont l’enregistrement remonte au début de 2016. Patiente, Gabrielle Shonk ? « Je pense que oui. » Avec un contrat en poche avec la multinationale Universal, l’attente en aura largement valu la peine pour l’auteure-compositrice-interprète de Québec.

« C’est mon rêve depuis que j’ai quatre ans », confie l’Américano-Canadienne, fille du bluesman américain Peter Shonk et d’une maman québécoise.

Son histoire est la preuve que la persévérance peut finir par payer. Mordue de musique depuis son enfance, Gabrielle Shonk fait dans la vingtaine des études en jazz. À 25 ans, tout en chantant des reprises partout où on veut bien l’engager, elle ambitionne d’enregistrer un EP, mais ses plans sont mis sur pause quand arrive La Voix, en 2013.

Son passage à la populaire émission marque un tournant pour Gabrielle Shonk. « Un des objectifs était de surmonter le stress que représente une émission comme ça et sortir de ma zone de confort. Ce fut un succès. Je ne suis pas restée longtemps, mais quand je suis sortie, ça m’a motivée à travailler encore plus fort sur mon projet. »

Chercher son style

Avec ses complices Simon Pedneault et Jessy Caron, Shonk change d’idée. Au lieu d’un EP, elle fera un album complet, financé avec ses économies. Mais il lui faut d’abord définir quel style de musique lui convient. « J’étais tiraillée entre le jazz et la pop. J’ai mis du temps à me découvrir musicalement », dit-elle.

La pop, fortement teintée de folk et de soul, remporte la mise.

« J’aime la vieille musique. Je voulais donc avoir une couleur vintage mélangée à un son plus contemporain. »

Enregistré dans un studio de Saint-Zénon, l’album est fin prêt en mars 2016. Petit problème cependant, toutes les étiquettes de disque que Gabrielle Shonk contacte l’ignorent.

Qu’à cela ne tienne. Convaincue qu’elle a du bon matériel entre les mains, la Québécoise tourne un vidéoclip pour la chanson Habit et met le tout en ligne. La réponse dépasse toutes ses attentes. Les visionnements s’additionnent, un magazine compare sa voix à celle d’Alicia Keys et, tiens, tiens, toutes les maisons de disques se mettent à la courtiser.

« Cool, je n’étais pas folle », se dit-elle.

Shonk, qui a confié entre-temps la gérance de sa carrière à la filiale 3E, du Festival d’été, choisit Universal Music Canada qui accepte de lancer l’album sans le retoucher. La présence de trois chansons en français sur les 10 au menu passe au conseil sans soulever la moindre question. « Personne n’a rien dit », se réjouit-elle.

L’importance du français

Ce n’est pas rien, car pour Gabrielle Shonk, un album bilingue allait de soi. Bien qu’elle soit anglophone de naissance, elle ne se voyait pas chanter uniquement en anglais.

« Toute ma culture musicale est en anglais, mais à l’âge adulte, j’ai découvert Karkwa et ça m’a fait triper. J’ai découvert qu’il y avait une voix francophone pour ma génération. Je me suis mise à écouter beaucoup de musique en français. J’avais envie que mon album soit un reflet de moi et c’était donc important d’avoir des tounes dans les deux langues. »

Avec le soutien de la machine Universal, Gabrielle Shonk ne cache pas qu’elle vise de faire sa place dans les marchés du Canada anglais, aux États-Unis et en Europe.

L’opération séduction se mettra en marche très bientôt. Dans quelques jours, elle s’envolera pour New York pour une courte visite durant laquelle elle montrera de quoi elle est capable sur scène.

« J’ai espoir que ça pourra marcher à l’international », dit-elle, en se disant encouragée que ses chansons en français n’aient pas fait tiquer ses premiers auditoires anglophones.

« C’est super bien reçu au Canada anglais et j’ai hâte de voir ce que ce sera aux États-Unis. »



►L’album Gabrielle Shonk est en vente depuis hier.

►Gabrielle Shonk sera en concert le 28 octobre, à la Maison des arts de Laval. Elle montera aussi sur la scène de la salle Octave-Crémazie, le 14 décembre, au Grand Théâtre de Québec.