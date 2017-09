La vie dédoublée d’une écrivaine

Sous couvert de roman, Routes secondaires est d’abord un livre d’écrivaine, une ode à la création. L’intérêt, ce n’est pas le récit en soi, mais ce qui se passe dans la tête de qui l’écrit... Il en résulte un exercice aussi déroutant que prenant.

Routes secondaires a pour exergue une phrase révélatrice : « Tous les personnages de ce roman ont vécu entre le 1er mars 2014 et le 19 janvier 2017. » Une phrase à comprendre au sens propre, puisque tout le temps qu’un auteur est habité par l’intrigue qu’il bâtit, la fiction devient aussi tangible pour lui que l’est la réalité. C’est ce qu’Andrée A. Michaud va illustrer avec brio.

Le livre met donc en scène une femme, Heather Thorne, perdue sur une route de campagne et qui souffre d’amnésie. Qui est-elle ? Que lui est-il arrivé ? Une femme, qui lui ressemble, prénommée Andrée, tente de le savoir puisqu’elle a un roman à faire avancer. À cette Andrée, narratrice du récit, de faire enquête, tirant parti du moindre incident du réel, de la moindre route secondaire, pour le transformer en ressort dans la fiction.

Et nous, nous observons ces échanges entre une écrivaine plongée en plein travail et un personnage qui peu à peu prend de l’épaisseur, de la profondeur, et arrive à son tour à exister à nos yeux.

On se perd parfois entre le vrai et le faux dans ce roman dense où tout est miroir. Pourtant, on ne décroche pas. D’abord parce qu’il est rare qu’un auteur nous fasse à ce point participer de l’intérieur à la mécanique – pleine de doutes, de questionnements, de vérifications et d’identification – qui lui permet de bâtir une fiction.

Ensuite, parce que l’ouvrage est superbement écrit. Lauréate à deux reprises du Prix littéraire du Gouverneur général, Andrée A. Michaud est une auteure chevronnée. Ici, comme dans ses romans précédents, elle sait faire vivre les lacs gelés comme les boues printanières, nous faire sentir les odeurs de la nature ou du repas du soir. Elle ne nous raconte pas une histoire, elle l’incarne.

Et il y a P. qui, dans la partie « réaliste » du roman, vit avec Andrée et qui donc, comme nous, la voit aller. C’est lui qui lui suggère d’aller prendre l’air, ou d’aller se coucher, quand, envoûtée par son histoire, elle s’abîme dans de longues rêveries, ou se prend pour ses propres personnages. Cesse de te tourmenter, Andrée : tu as le contrôle de ton récit puisque c’est toi qui l’inventes ! Mais pas du tout, fait Andrée, mon récit a une vie propre : « Ce roman ne m’appartient plus. »

Et c’est bien ce qu’il y a de fascinant à suivre.

Maître Glockenspiel

Transparence oblige : j’étais du jury­­ qui a attribué cette année le prix Robert­­­-Cliche du premier roman à ce si particulier Maître Glockenspiel. Le choix s’imposait. Peu d’auteurs au Québec osent se lancer dans des dystopies. Or, non seulement Philippe Meilleur s’y frotte, mais il le fait avec inventivité, un humour assumé et une manière de transformer les modes de notre temps en délirantes sottises d’une société inventée. On est ici dans un pays où l’on pressurise littéralement les employés, où l’on s’achète des personnalités, où les artistes travaillent à leur gloire avant de pondre leur œuvre, et où le Maître, rageur, ne sait trop ce qu’il fait. Inventé..., vraiment ? Amusant, sûrement !

On n’sait jamais à quoi s’attendre

Voici douze nouvelles axées sur des retournements de situation. On appréciera de ce recueil, signé d’une auteure franco-ontarienne d’expérience, qu’il nous ramène à des enjeux dont la fiction parle trop peu : des grands-parents exaspérés par leur petite-fille trop gâtée ; une famille qui manque cruellement d’argent depuis que le père a perdu son emploi ; un homme âgé qu’on cherche à arnaquer ; des rapports délicats entre Blancs et Autochtones... Sans oublier le coup de vent qui peut vraiment tout changer, comme dans l’amusante nouvelle du même nom !

Bleu bison

Que de douceur dans ce récit du deuil vécu par une famille tissée serrée dont le « petit dernier », Louis, s’est suicidé. Cherchant à comprendre, sa sœur Mélissa remonte le fil de sa vie d’adulte excessif et d’artiste écorché. Et bien des souvenirs seront ravivés lorsque la mère, âgée, décédera à son tour et qu’il faudra vider la demeure familiale. Ce « démembrement », qui donne de très belles pages, permettra de boucler la boucle : tenir dans la maison vide une exposition posthume des tableaux de Louis. Ce premier roman est si riche de petits riens précisément décrits qu’on devine qu’au fond, on n’est pas dans une fiction.

Montréal noir

D’abord publié en 2003 aux éditions Les 400 coups, Montréal noir revient en format de poche et enrichi de deux auteurs. À François Barcelo, Marie-Claire Blais, Chrystine Brouillet, Gilles Pellerin et André Truand s’ajoutent donc André Marois et Patrick Senécal pour raconter chacun à leur manière le côté sombre de la ville. Du récit haletant de Senécal aux cadavres en balade de Barcelo, en passant par la voix unique de Blais, le plaisir de lecture est garanti.