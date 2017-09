L’actualité à l’ère des réseaux sociaux

« Tous les grands bulletins à travers le monde se posent actuellement la question, s’exclame Céline Galipeau, animatrice du Téléjournal de 22 h à Radio-Canada. Cette année, nous avons changé l’habillage pour le rendre plus actuel, dynamique, rythmé. Des reporters chevronnées comme Emmanuelle Latraverse et Tamara Alteresco se sont jointes à nous pour approfondir des histoires. On a fait le pari qu’une grande partie de notre public est au courant de ce qui s’est passé pendant la journée. Il faut donc nous réinventer. Et le défi est de toujours maintenir un équilibre avec plus de mises en contexte, plus d’analyses, plus de reportages originaux. On apprivoise constamment ces changements-là, mais nous sommes tous sereins. »

« Facebook s’inscrit dans une tendance lourde de consommation qui a accéléré la capacité à s’informer. Il n’y a pas que la télé que ça a ébranlé, mais c’est la même chose pour le papier, remarque Serge Fortin, vice-président TVA-Nouvelles, TVA-Sports, Agence QMI. Chez nous, on l’utilise comme levier pour créer des rendez-vous en temps réel. Le Facebook de TVA est le plus suivi au Québec et rejoint près d’un million d’abonnés. Au Canada, nous sommes 3es derrière CBC et Global. C’est une plateforme que l’on nourrit avec la même rigueur. »

Se réinventer

La question maintenant est : alors qu’on est dorénavant bombardé de tous côtés par l’information, comment rester actuel quand on arrive à 17 h, 18 h ou 22 h ? « On s’attarde davantage aux contenus télé, souligne Serge Fortin. Grâce à notre bureau d’enquête par exemple, à nos collaborateurs, au ton. Nos plateformes donnent de l’amplitude à l’information. Nous vivons tous ces bouleversements. Il faut être proactif, créatif.

LCN fête ses 20 ans et a franchi des records d’écoute dépassant même des généralistes comme V. Avant, on optait pour le modèle des nouvelles en boucle, mais plus que jamais, on fait notre propre analyse avec nos collaborateurs. »

« Dans mon cas, explique Céline Galipeau­­­, quand arrive le 22 h, la question qu’on se pose souvent en préparant le contenu est : Que dois-je retenir ? Lors des récents ouragans, on avait vu des reporters tout au long de la journée braver la tempête pour rapporter les faits. À 22 h, on prend un certain recul pour voir où ça a frappé le plus fort, quels sont les impacts, pour faire une analyse avec des spécialistes de la météo, de l’environnement, par exemple. On s’attarde à ce qui touche directement les gens. Le public a besoin de repères. Et on est moins dans l’information spectacle. Nous nous permettons aussi, à Radio-Canada, d’aborder des sujets différents, peut-être en marge de certains grands événements, mais qui nous touchent et dont on parle peu. Par exemple, un soir, nous avons ouvert avec un reportage sur la crise des migrants africains coincés en Libye. Avant, on aurait peut-être hésité à traiter d’un sujet comme celui-là, mais les gens sont moins déstabilisés et souhaitent qu’on les amène ailleurs. »

Vérification et validation

La rapidité des réseaux sociaux a aussi entraîné le phénomène des fake news, un fléau. Pour un réseau crédible, avec la multiplication des sources, il est nécessaire de demeurer vigilant. « Aujourd’hui, les images nous viennent de partout, constate Serge Fortin. Il faut encore plus les vérifier. C’est souvent le cas des nouvelles de dernière heure qui nous viennent de l’extérieur. Parallèlement, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies sont une valeur ajoutée au contenu télévisuel. Nous sommes très fiers de la couverture d’Irma qui a connu des pointes d’audience historiques. Nous avions deux correspondants (Jean-François Guérin et Raymond Filion) postés aux bons endroits, nous avons eu la collaboration de nombreux Québécois en Floride pouvant témoigner sur Facetime. Cette proximité avec le public s’ajoute au volet information. »

Et qu’en est-il des scoops ? « Il faut cibler les rendez-vous. Être stratégique, admet Serge Fortin. Avant tu pouvais rester assis sur une histoire pendant des semaines. Maintenant, il faut bouger plus vite, mais toujours avec la même rigueur. »

Notons que l’information télévisée n’en est pas à sa première révolution. Les réseaux de nouvelles en continu avaient changé la donne dans les années 1990, le 11 septembre 2001 a forcé les chaînes à repenser leur approche. Et, l’ascension récente de Trump à la tête des États-Unis a aussi entraîné une hausse de l’intérêt pour l’information. « Les Québécois sont friands d’information et ils aiment qu’elle soit communiquée par des gens d’ici, affirme Serge Fortin. La moitié de nos reportages sont exclusifs, conclut Céline Galipeau. Ça va tellement vite que pour être pertinent, il faut être différent. »