Le Marché au cœur de la bataille

« Il faut sauver le Marché du Vieux-Port. Sa disparition ferait un énorme trou dans le Vieux-Québec. On aura beau promettre des parcs ou des escaliers, si on perd 80 commerces de proximité dans le Vieux-Québec, c’est un coup fatal », a tonné cet avocat spécialiste en droit municipal.

Raisonnement semblable chez Jean Rousseau, candidat de Démocratie Québec (DQ). D’après lui, il y a une « contradiction » fondamentale entre le désir affiché du maire Labeaume d’accueillir 500 nouveaux résidents dans le Vieux-Québec et celui de déménager le Marché à ExpoCité d’ici 2019. « C’est un commerce de proximité. La présence du Marché est un acquis et un atout. Vouloir le fermer, c’est de la myopie. C’est vouloir faire fuir des citoyens du quartier », a-t-il fait remarquer, dépité.

Pour Christian Lachance, qui portera les couleurs de Québec 21, le maintien du Marché est également le principal enjeu dans ce district. « C’est important pour les gens tant de la haute ville que de la basse ville. On veut que le marché reste sur place et nous sommes contre le déménagement », a-t-il insisté.

Face à cette position quasi unanime, Maud Rusk, candidate d’Équipe Labeaume a dit « accueillir la déception et comprendre les citoyens qui sont en face du marché. Tout changement est difficile à accepter. Je suis sensible à ça. » Cette dernière a cependant insisté sur le fait qu’un marché public saisonnier verra le jour à la place de Paris.

De son côté, Mme Rusk a insisté sur l’idée de ramener 500 citoyens dans le Vieux-Québec et sur l’importance d’implanter des rues conviviales (Saint-Jean et Turnbull, notamment). Selon François Marchand, il faut bien planifier le déménagement de l’Hôtel-Dieu et mettre en place une « politique de design urbain » qui comprendrait notamment l’enfouissement des fils et le contrôle de bruit.