Le Notre-Dame hanté par ses vieux démons

Les vieux démons de début de saison sont venus hanter le campus Notre-Dame-de-Foy.

En avance 8-7 avec moins de trois minutes au troisième quart, le Notre-Dame a commis cinq revirements, dont quatre interceptions, sur cinq séries consécutives.

Les Cougars du collège Champlain-Lennoxville n’en demandaient pas tant et ils ont marqué 27 points sans réplique en route vers une victoire de 41-15, samedi, dans un match disputé au Séminaire Saint-François.

« On s’est écrasés et personne ne s’est levé pour réussir un gros jeu, a résumé l’entraîneur-chef, Marc-André Dion. On a eu droit à une hécatombe et les joueurs ont clairement baissé les bras. Nos meilleurs joueurs n’ont pas été nos meilleurs. » Les Cougars ont marqué cinq touchés en six minutes et 55 secondes à la fin du 3e quart et au début du 4e.

Si Alexandre Naud a connu des ratés avec cinq interceptions, l’attaque terrestre n’a rien fait de bon avec des gains de 27 verges en 14 courses. « Les gars ne se font pas confiance, a expliqué Dion. On ne court pas et les joueurs de ligne offensive ne bloquent pas. L’absence de notre meilleur joueur sur la ligne offensive (Jean-Philippe Pépin) n’a pas aidé. Quant à Alex, j’ai bon espoir qu’il va rebondir. C’est lui notre numéro un. Philip (Charpentier) évolue maintenant comme ailier rapproché à sa demande. »

Naud a complété 25 de ses 36 passes pour 271 verges.

Une interception qui change tout

Dans le camp adverse, Sean Côté rayonnait après avoir livré un match du tonnerre. Son interception a transformé la rencontre et permis aux siens de reprendre les commandes pour de bon. «

On avait besoin d’une étincelle, a imagé le secondeur que toutes les équipes de la Conférence Québec recrutent en plus de quelques formations ontariennes. Mon interception a tout déclenché et a donné des ailes à l’offensive. On voulait rebondir après notre défaite de la semaine dernière contre Grasset. »

Le front défensif des Cougars a été intraitable. « Notre front défensif est assez puissant et notre identité est d’arrêter le jeu au sol, a raconté l’auteur de 10,5 plaqués, un sac, une interception en plus de provoquer un échappé. Nous avons de bons schémas pour arrêter le sol et c’est pourquoi nos adversaires misent sur la passe. »

Côté a brillé devant les siens. « C’est toujours spécial de jouer à Québec surtout au Séminaire Saint-François où je me sens comme chez nous. J’ai joué mon football scolaire ici. »

Pas la situation idéale

Avec une fiche de trois victoires et trois revers à la pause et leurs trois dernières parties sur la route, le CNDF ne se retrouve pas dans la situation souhaitée.

« On se complique la route, a reconnu Dion, mais on n’abandonnera pas. On savait que les Cougars étaient bons pour provoquer des revirements et ils l’ont été. »