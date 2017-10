Le Rouge et Or refait le coup

Pour une deuxième soirée consécutive, le Rouge et Or de l’Université Laval est revenu de l’arrière pour défaire le Wolfpack de Thompson Rivers en cinq manches dans le cadre du Challenge SSQ disputé au PEPS.

Si elles tiraient de l’arrière deux manches à zéro vendredi, les protégées d’Olivier Caron ont cette fois effacé un retard d’un set pour signer une victoire de 22-25, 27-25, 25-13, 23-25 et 15-8.

« On a mal joué ce soir [samedi], mais nous avons montré du caractère et de la maturité dans la dernière manche, a raconté Caron. Les filles étaient fatiguées, mais nous avons vraiment bien joué dans les trois dernières manches, vendredi. »

Le Rouge et Or termine une séquence de cinq parties de présaison face à deux formations de l’Ouest qui s’est soldée par cinq victoires. « Nous voulions affronter des équipes physiques, parce que nous avons de la difficulté contre Montréal, qui pratique un style similaire, a expliqué Caron au sujet des deux clubs de l’Ouest à Québec.

« Nous avons prouvé que nous étions capables de nous en sortir contre des équipes physiques. Les filles ont gagné en confiance et c’était l’objectif. Ça roule quand la tête est là. Nous avons vu de belles choses. »

« Un bon test en partant »

Le Rouge et Or retrouvera justement les Carabins en lever de rideau de la saison régulière le 20 octobre, à Montréal. « Nous aurons un bon test en partant, a mentionné Caron, mais nous sommes capables de les battre. On veut rentrer au championnat canadien [16 au 18 mars] au PEPS comme championnes provinciales. La Conférence Québec était difficile l’an dernier et ça va être la même chose cette année. D’ici là, on doit améliorer notre jeu au contre. »

Sur le plan individuel, Caron a noté les performances de quelques filles. « Maud [Chapleau] a vraiment bien joué et Alice [Cloutier] a joué avec maturité. Notre passeuse Émilie Gaboury gagne elle aussi en maturité. »

Défaite des hommes

Vaincu en quatre manches vendredi par les doubles champions canadiens, le Rouge et Or s’est de nouveau incliné samedi. Les Spartans de Trinity Western ont signé une victoire de 25-21, 25-20, 21-25, 23-25 et 15-12.