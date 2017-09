Les Américains devront attendre à dimanche avant de triompher

Le duo composé d’Anirban Lahiri et Si Woo Kim a remporté son duel face à Kevin Chappell et Charley Hoffman par un coup, samedi, pour permettre à la formation internationale de conserver de minces chances de gagner la 12e édition de la Coupe des Présidents qui est présentée au Club de golf Liberty National, au New Jersey.

En remportant toutes leurs confrontations de l’après-midi, les Américains auraient été sacrés champions, mais ils devront attendre à dimanche avant d’espérer triompher. Les favoris de la foule détiennent tout de même une confortable avance de 14,5 à 3,5 sur leurs rivaux.

Dimanche, les meneurs n’auront besoin que d’un point pour l’emporter, alors que 12 matchs de simple seront disputés.

Patrick Reed et Jordan Spieth, Daniel Berger et Justin Thomas ainsi que Brooks Koepka et Dustin Johnson ont pour leur part chacun remporté leur duel.

«Nous connaissons une semaine phénoménale jusqu’à maintenant et notre équipe a joué de l’excellent golf», a admis Jordan Spieth dans une entrevue publiée sur le site web officiel de la PGA.

Les Américains ont également signé la victoire dans trois des quatre affrontements présentés en matinée. Rickie Fowler et Justin Thomas ont dû se contenter d’un verdict nul face à Branden Grace et Louis Oosthuizen.

Le Canadien Adam Hadwin et Adam Scott ont dû s’avouer vaincus face à Matt Kuchar et Dustin Johnson.

Le vétéran Phil Mickelson a remporté son 25e match en carrière, à la Coupe des Présidents, samedi. Il dépasse donc Tiger Woods pour le plus grand nombre de victoires en carrière, lors de cet événement.

Mickelson et son partenaire Kevin Kisner ont remporté deux affrontements et obtenu un verdict nul depuis le début de la compétition.