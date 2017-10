Les têtes d’affiche internationales

Les meilleurs gymnastes de la planète sont réunis à Montréal pour la première fois depuis 1985. Champions et championnes olympiques seront sous les projecteurs du Stade olympique dès dimanche. Plus de 500 gymnastes feront opérer leur magie dans des routines aussi incroyables que spectaculaires. L’équipe canadienne dévoilera aussi tout son talent.

Hommes

Photo d'archives

Kohei Uchimura

Japon | Champion au concours multiple des Jeux olympiques : 2012 et 2016 | Champion du monde au concours multiple : 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015

Le roi Kohei est considéré comme le plus grand gymnaste de tous les temps. À Montréal, il cherche à gagner un 7e titre mondial.

OlegVerniaiev

Ukraine | Champion olympique en titre aux barres parallèles | Médaillé d’argent au concours multiple des JO de Rio

Il est l’adversaire le plus menaçant d’Uchimura. Rien n’est joué dans la consécration du concours multiple.

Max Whitlock

Grande-Bretagne | Champion olympique en titre au sol et au cheval d’arçons | Médaillé de bronze au concours multiple des Jeux olympiques de Rio

Quintuple médaillé olympique, le meilleur gymnaste de l’histoire de Grande-Bretagne veut défendre son titre au cheval d’arçons à Montréal.

Kenzo Shirai

Japon | Champion du monde au sol en 2013 et 2015

Des vrilles sont déjà nommées en son honneur dans les grilles de pointage de la FIG. Le « Prince des vrilles » est époustouflant au sol et à la table de saut. Il peut effectuer une quadruple vrille au sol.

Eleftherios Petrounias

Grèce | Champion olympique en titre aux anneaux | Champion du monde aux anneaux en 2015

Surnommé le « Seigneur des anneaux » pour sa suprématie à cet agrès, la compétition sera forte à Montréal.

Fabian Hambuechen

Allemagne | Champion olympique en titre à la barre fixe

L’Allemand n’a plus besoin de présentations. Spectaculaire dans son épreuve de prédilection, la barre fixe, il en est triple médaillé olympique, 9 fois champion du monde et 11 fois champion d’Europe.

Femmes

Photo d'archives

Ragan Smith

États-Unis | Championne à la poutre aux championnats de l’Alliance du Pacifique en 2016

En l’absence de la vedette Simone Biles, les projecteurs sont rivés et les espoirs sont placés sur cette jeune étoile montante américaine. Depuis 2007, les États-Unis ont échappé un seul titre au concours multiple féminin. Smith est reconnue pour ses enchaînements très difficiles à la poutre.

Larisa Lordache

Roumanie | Médaillée de bronze au concours multiple aux championnats du monde en 2015

Douze fois médaillée aux championnats européens, elle est souvent comparée à nulle autre que la reine des Jeux de Montréal, Nadia Comaneci. Elle se démarque par l’impressionnant niveau de difficulté de ses exercices, sa fluidité et son calme. Elle devrait repartir de Montréal avec une médaille.

Fan Yilin

Chine | Championne du monde aux barres asymétriques en 2015

Véritable spécialiste des barres asymétriques, elle est aussi à surveiller à la poutre. Aux Championnats du monde de 2015, à Glasgow, en Écosse, elle a partagé l’or avec trois riva­les aux barres asymétriques. C’était la première quadruple égalité de l’histoire des Championnats du monde.

Amy Tinkler

Grande-Bretagne | Médaillée de bronze au sol aux JO de Rio

Sans Ellie Downie dans les rangs de l’équipe britannique, Tinkler est la tête d’affiche. Avec une médaille olympique en poche au sol, elle se démar­que aussi dans les autres épreuves. Elle pourrait repartir de Montréal avec un nouvel exploit international.

Sanne Wevers

Pays-Bas | Championne olympique en titre à la poutre | Médaillée d’argent à la poutreaux Championnats du monde de 2015

Sa commande est importante. Elle doit défendre le titre qu’elle a gagné par surprise à la poutre à Rio l’an dernier. Élégante, filiforme et flexible, un autre exploit est à sa portée.

Nina Derwael

Belgique | Championne européenne en 2017 aux barres asymétriques

En 2017, elle se distingue aux barres asymétriques, ayant gagné aux Championnats d’Europe à cet appareil en avril. Elle pourrait devenir la première Belge à remporter une médaille aux Championnats du monde.

Les épreuves aux appareils

Hommes : 6 engins | Femmes : 4 engins

Sol (hommes et femmes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

Sur une surface de 144 m2, le gymnaste doit enchaîner des mouvements acrobatiques en alliant force et équilibre durant un exercice d’au plus 70 secondes.

Cheval d’arçons (hommes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

D’une hauteur de 1,15 m et long de 1,6 m. Les arçons sont placés au centre, espacés de 45 cm.

Le gymnaste doit enchaîner les mouvements en se balançant sur les arçons tout en changeant ses prises.

Il doit utiliser la totalité de l’appareil.

Barres parallèles (hommes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

Les barres sont placées à 1,95 m du sol. Dans un enchaînement de balancements au-dessus et en dessous des barres, le gymnaste doit combiner force et équilibre.

Anneaux (hommes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

Les anneaux sont placés à 2,75 m du sol et à une distance de 50 cm l’un de l’autre. Alors que le gymnaste enchaîne les mouvements en équilibre, les anneaux doivent rester stables. Cette épreuve exige force et équilibre alors que le gymnaste doit se balancer vers l’avant et l’arrière. À la fin de sa routine, il doit faire une sortie acrobatique.

Barre fixe (hommes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

D’une longueur de 2,4 m, la barre est placée à 2,75 m du sol. Le gymnaste doit se balancer dans des manœuvres spectaculaires en changeant de position de mains et en lâchant parfois la barre. Il termine sa performance par une sortie acrobatique.

Sauts (hommes et femmes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

La table de saut est longue de 1,20 m et large de 95 cm. Elle est placée à une hauteur de 1,35 m. La course d’approche se fait sur 25 m maximum. Chaque saut est évalué selon son degré de difficulté. Les juges évaluent la hauteur, le vol, la précision acrobatique et la réception. Si l’athlète fait deux sauts pour se qualifier à la finale aux engins, une note moyenne sera attribuée.

Barres asymétriques (femmes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

La barre supérieure est placée à 2,5 m du sol et la barre inférieure à 1,7 m. La gymnaste effectue des figures continues de grande amplitude. Les mouvements doivent se faire au-dessus et en dessous des barres en réalisant des vrilles et des changements de prises d’une barre à l’autre. La sortie acrobatique doit être réussie en équilibre lors de la réception.

Poutre (femmes)

Photo courtoisie, mtl2017gymcan.com

La poutre est placée à 1,25 m du sol. Elle est longue de 5 m et large de 10 cm. L’exercice à la poutre est très diversifié et spectaculaire. La gymnaste doit combiner les figures acrobatiques et les sauts tant sur la poutre que dans les airs. Elle doit utiliser les 5 m de l’appareil. L’élégance, la flexibilité, le rythme et l’équilibre sont primordiaux. La sortie acrobatique au terme des 90 secondes allouées doit être contrôlée à la réception.

Compétitions

Trois phases

Qualifications Concours multiple individuel : les 24 athlètes qualifiés Finales aux engins : 8 athlètes qualifiés pour chacune des finales par engin

Un pays ne peut être représenté que par deux gymnastes à une même finale. En finale, les compteurs sont remis à zéro.

Horaire quotidien

Lundi 2 octobre

Cérémonie d’ouverture : 8 h 30

Gymnastique artistique masculine (qualifications) : 9 h 30 à 21 h

Mardi 3 octobre

Gymnastique artistique masculine (qualifications) : 9 h 30 à 13 h

Gymnastique artistique féminine (qualifications) : 16 h à 21 h

Mercredi 4 octobre

Gymnastique artistique féminine (qualifications) : 13 h à 21 h

Jeudi 5 octobre

Concours multiple individuel hommes : à partir de 18 h

Vendredi 6 octobre

Concours multiple individuel femmes : à partir de 18 h

Samedi 7 octobre

Finales aux engins : à partir de 12 h 20

Sol (hommes)

Cheval d’arçons (hommes)

Anneaux (hommes)

Sauts (femmes)

Barres asymétriques (femmes)

Dimanche 8 octobre