L’honneur du pays est sauf

La première récolte d’automne du Canada s’est limitée à la contribution de Kim Boutin, samedi à Budapest, où elle a obtenu la médaille d’argent à l’épreuve de 1500 m de la première Coupe du monde de la saison en patinage de vitesse de courte piste.

La patineuse de Sherbrooke a résisté durant une finale relevée qui comprenait notamment la Sud-Coréenne Min Jeong Choi et la Britannique Elise Christie, respectivement championnes mondiales en 2016 et 2017, et la Québécoise Valérie Maltais, qui menait le train avec deux tours à jouer, mais qui a finalement été créditée du cinquième rang après avoir chuté dans l’avant-dernier tournant, gracieuseté de la Sud-Coréenne Shim Suk Hee.

« Je suis bien contente de ma course. Valérie et moi, on s’est dit de s’écouter durant la course et voir où ça allait nous mener. On a réussi à faire une chose sur laquelle on ne travaille pas assez, soit de bloquer les Coréennes et tout ce qui se passe à l’extérieur. Il faut être fières de ça. Je suis bien contente de ma deuxième place », a commenté Boutin, qui avait initialement terminé troisième avant d’être promue comme médaillée d’argent après la pénalité imposée à l’Asiatique fautive.

Troisième au classement final de la Coupe du monde sur cette distance la saison dernière, l’athlète de 22 ans a terminé à 70 centièmes de la Sud-Coréenne Choi, gagnante en 2 m 33,025 s. L’Australienne Deanna Lockett (2 m 33,555 s) a pris le troisième rang.

St-Gelais 4e au 500 m

Plus tard, Marianne St-Gelais a échappé une occasion de se glisser elle aussi une médaille au cou à la seule épreuve individuelle à laquelle elle participe au Bok Hall de Budapest. Menant la finale du 500 m, une manœuvre de l’Italienne Ariana Fontana avec deux tours à jouer l’a gênée, créant une ouverture qu’ont saisie les deux Sud-Coréennes Choi et Chim.

« Le résultat peut être décevant parce que j’y vais toujours pour le podium, mais en fin de compte, c’est difficile d’être complètement insatisfaite. Ça fait longtemps que je n’ai pas fait de courses et je ne dois pas être trop difficile envers moi-même. Je savoure quand même cette quatrième place », a tempéré l’aînée de l’équipe féminine, qui avait raté les sélections olympiques à Montréal en raison d’une commotion cérébrale.

7 médailles pour la Corée

L’équipe de la Corée du Sud a annoncé ses intentions de faire régner l’ordre sur son territoire durant les Jeux olympiques de Pyeongchang. Sept des 12 médailles à l’enjeu durant cette première journée leur ont été remises.

L’équipe canadienne misera sur cinq nouvelles chances pour des médailles individuelles dimanche au concours de 1000 m, avec Charle Cournoyer, Samuel Girard, Charles Hamelin chez les hommes, puis Kim Boutin et Valérie Maltais du côté féminin. Kasandra Bradette, originaire de Saint-Félicien, n’avait pas survécu à la ronde des qualifications de vendredi en terminant troisième de sa course.

Des premiers pas franchis au relais

Avant même de remporter des médailles dans les épreuves de relais à Budapest, le Canada a déjà inscrit un semblant de victoire en qualifiant ses deux équipes pour les finales de dimanche.

En terminant premières dans leur demi-finale respective de samedi, les équipes masculine et féminine se sont assurées de terminer dans le carré d’as à la première des quatre Coupes du monde de la saison, toutes présentées avant les Jeux olympiques. Plus que tout succès individuel, c’est dans le relais que se trouve le principal enjeu de ces quatre rendez-vous.

« On en discutait, les filles ensemble : c’est de loin notre meilleur relais depuis longtemps. En compétition, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas sorti un aussi bon relais. On sait ce qu’on a à faire. Tout le monde est toujours sur la même page, mais pour des raisons différentes, ça ne se passe pas toujours comme on le veut. Mais là, je crois que chaque fille a exploité ce qu’elle avait à faire. On a été confiantes du début à la fin », a partagé Marianne St-Gelais, qui formait l’équipe avec Valérie Maltais, Kasandra Bradette et Jamie MacDonald.

Sept postes seulement

Le moyen le plus facile pour un pays d’espérer placer trois patineurs parmi les 32 qui participeront aux concours olympiques de 500 m et 1000 m et les 36 à celui de 1500 m, c’est de qualifier son équipe de relais dans les sept postes disponibles pour chaque sexe (la Corée du Sud est qualifiée d’office comme huitième nation à titre de pays-hôte).

Les huit pays qualifiés aux relais totaliseront 40 patineurs (cinq par équipe), ce qui obligera par conséquent les nations non sélectionnées pour les relais à se limiter à trois athlètes ou moins pour combler les 20 postes restants sur le maximum de 60 alloués pour la compétition, autant dans la féminine que la masculine.

Cette réussite à Budapest règle une partie du mandat de l’automne. Les deux équipes ont pris une option parmi les 20 pays qui, à Budapest, tentent le coup chez les hommes et les 18 du côté féminin. La sélection des sept équipes pour le relais olympique tiendra compte des trois meilleurs résultats sur les quatre Coupes du monde.