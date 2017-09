Noir et bleu: le duo chromatique chic

Comment conférer un peu de profondeur à une silhouette noire ? En y ajoutant une touche de bleu foncé. Au contact du bleu marine, le noir se retrouve rehaussé, comme s’il gagnait en pureté. Alors qu’il tranche avec le blanc et les couleurs pâles, l’effet est plus subtil et résulte en un look chic et original.

Repéré à répétition chez les hommes depuis que les complets bleu nuit et pétrole sont devenus la tenue de choix des soirées de gala, le duo nocturne est adopté à son tour par les femmes. Tout en finesse pour certaines, l’association bascule dans l’électrique lorsque le bleu est vibrant, et en mode street lorsque le denim est mis en cause. Photo courtoisie

Kate Bosworth avait enfilé la robe parfaite pour une nuit festive en l’honneur de la maison Balmain. Reconnue pour son esthétique ostentatoire, il n’est pas surprenant de retrouver une création regroupant des froufrous, des sequins et une ceinture bijou en une même silhouette. Photo WENN.com Photo WENN.com

Les découpes au corsage, à la hanche et à l’épaule n’ont fait qu’amplifier le facteur sexy des robes moulantes de Jennifer Lopez et Victoria Justice. Les accessoires ­rappelaient les détails noirs des créations de David Koma et Rebecca Vallance. Photo courtoisie Photo WENN.com

Cara Delevingne et Kendall Jenner ont toutes les deux choisi des créations de Thierry Mugler, l’une des maisons qui encouragent le mélange de ces couleurs. Photo AFP

Du haut de ses 12 ans, Noah Schnapp signait un look digne de mention dans ce smoking en velours Balmain. Photo AFP Photo WENN.com

Illuminées de paillettes, ces deux créations auraient perdu de leur impact sans la juxtaposition du noir et du bleu. Jenna Dewan Tatum avait choisi une robe de ­Carolina Herrera dont le corsage scintillant, tel un bustier, retenait un jupon vaporeux. Sarah Hyland s’était glissée dans un ­fourreau d’Amanda ­Wakeley. Photo AFP Photo WENN.com Photo WENN.com

Sasha Lane, Kendall Jenner et Bella Hadid ont préféré ­l’approche street de la ­tendance. Des hauts en mèche aux appliqués ­stratégiques en passant par les hauts courts, le duo bleu et noir est décomplexé par le denim et le cuir. Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS