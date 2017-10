Nouveau bar pour faire renaître la vie nocturne au centre-ville

L’Appartement bar ambiance a ouvert ses portes il y a quelques jours sur la rue Racine au-dessus de l’ancien bar Le Pub. Un investissement d’environ 100 000 $ qui permet de redonner une vie nocturne à ce secteur qui a été délaissé depuis un an et demi.

C’est la quatrième entreprise après le Bistro D, la Sandwicherie, et L’Gros Luxe (travaux en cours), à s’implanter dans le bâtiment acquis en décembre dernier, par son nouveau propriétaire, Louis Bellemare.

Photo Sabrina Malaison

L’un des quatre copropriétaires, Rémi Riverin, explique qu’avec ses trois amis de longue date, Kévin Horth, Jean-François Fortin et Louis Bellemare, ils souhaitaient instaurer un petit bar où il serait agréable de prendre un verre le soir comme ils le font lorsqu’ils voyagent ensemble.

« Peu importe la grande ville, on se retrouve toujours dans des petits endroits et c’est toujours là qu’on a le plus de plaisir. À Saguenay, on s’est dit qu’on pourrait faire un petit espace avec l’ambiance qu’on aime comme si on recevait des gens chez nous. »

RETOUR AU VRAI BAR

D’ailleurs, il ajoute qu’un endroit de ce genre n’existait pas ici et devait voir le jour.

« On ne savait jamais où aller après le souper, rien ne nous ressemblait, on a entre 34 et 42 ans et on trouvait qu’on était oubliés. Il y a beaucoup de restaurants-bars, mais pas de vrai bar, donc c’est un retour au vrai bar sans nourriture, seulement de petites grignotines. »

Les installations au décor hétéroclite composées de tables, tabourets et banquettes peuvent recevoir 60 personnes à l’intérieur et le même nombre sur la terrasse qui offre une vue superbe sur la rue Racine à l’avant et sur la Zone portuaire et le Saguenay, à l’arrière.

« On est allé dans la nouvelle tendance du standing-bar, il y a quelques bancs, mais la majorité des gens sont debout. Ce qu’on veut, c’est que les gens viennent prendre l’apéro, ils vont souper et après ils reviennent s’amuser ici jusqu’à 3 h du matin », soutient M. Riverin.

CLIENTÈLE

Les microbrasseries étant très populaires dans la région, celui-ci ne s’inquiète pas de la popularité de L’appartement.

« On n’est vraiment pas inquiets, les gens ont beaucoup de goût et l’envie de s’amuser. Dans une microbrasserie, tu passes ta soirée assis à boire des litres de bière. On va aller chercher ceux qui ont besoin d’une suite après avoir passé leur soirée sur une chaise », ajoute Rémi Riverin.