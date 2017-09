Ottawa sommé de réviser les règles de l’aviation canadienne

Une coalition qui regroupe des associations de pilotes a interpellé le ministre des Transports Marc Garneau pour que des modifications soient apportées aux règles canadiennes encadrant le travail des pilotes.

La coalition Ciel plus sûr juge désuètes et dangereuses les règles de Transports Canada sur la fatigue des pilotes, qui diffèrent avec celles qui prévalent aux États-Unis notamment.

«Nos pilotes ont été très clairs : l'aviation ne pardonne absolument pas, a déclaré vendredi Jerry Dias, président d'Unifor. La fatigue est une forme de handicap. Elle réduit la vivacité d'esprit, diminue la performance physique et mentale, et ne peut être autodiagnostiquée. C'est pourquoi nous demandons au ministre Marc Garneau de mettre en place des règles sur la fatigue plus sécuritaires qui s'appliquent de la même façon à tous les pilotes.»

Formée d’associations représentant 8000 pilotes commerciaux, la coalition a lancé un avis au ministre Garneau afin qu’il s’investisse personnellement dans la modification des règlements présentés par son ministère le 1er juillet dernier.

«Le règlement de Transports Canada obligerait les pilotes du Canada qui commencent leur service à 21 h à voler deux heures complètes de plus que ce que la science recommande. Étant donné que nous sommes des pilotes responsables de la sécurité de nos vols et compte tenu de notre vaste expérience pratique, ce n'est tout simplement pas assez», a déclaré par voie de communiqué le commandant Matt Hogan, de l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC).

«Nos voisins américains l'ont appris d'une façon tragique; il a fallu qu'un avion s'écrase à Buffalo, dans l'État de New York, en 2009, et fasse 50 victimes pour qu'ils actualisent leurs règles sur la fatigue. L'enquête a établi que la fatigue avait été un facteur déterminant dans ce tragique accident», a poursuivi M. Hogan.

«Il est encore temps pour le ministre des Transports de corriger les choses et d'aider à maintenir la réputation du Canada comme leader de la sécurité aérienne, a déclaré indiqué le commandant Dan Adamus, président de l'Air Line Pilots Association (ALPA). À moins de corriger l'ébauche de règlement, les règles sur la fatigue des pilotes en vigueur au Canada continueront d'être plus faibles que celles qui existent ailleurs dans le monde.»