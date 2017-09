Partir tranquille

L’an dernier, après 6 jours en forêt, en ouvrant la porte de la maison, j’ai reculé de deux pieds. Manon en avait profité pour faire repeindre tout le premier étage. J’ai été obligé de ramasser mes deux bras tombés par terre pour rentrer mon stock. Ce n’était pas exactement dans mes couleurs, mais c’était beau, j’avoue. La robe du foyer passée de beige à noire a donné le plus grand coup dans le chest-bras, mais on s’y fait.

Ce n’était pas la première fois que ma douce chérie d’amour au miel me faisait le coup. Deux ans plus tôt après mon sympathique séjour opératoire à l’hôpital de 4 jours, j’ai découvert une salle de bain du premier étage complètement rénovée. C’était pas vraiment dans mes couleurs mais bon. On s’y fait. Et, deux ans avant, elle avait refait la petite chambre du deuxième pour se faire une salle d’habillage et de maquillage pendant que j’étais allé travailler une semaine en Floride. Le tapis mauve m’avait grafigné les neurones, mais...on s’y fait.

Les veuves

Aujourd’hui je pars 6 jours pour Rimouski et j’ai peur un peu. Serait-ce notre chambre, la grande salle de bain, ma salle de couture ? Elle ne touchera pas à mon bureau, j’en suis certain.

Par ailleurs, Manon, tu sais qu’il existe au Saguenay un regroupement de femmes qui s’appellent “les veuves de la chasse”. Tu devrais en partir un à Montréal. Pendant que les gars sont dans le bois, les filles s’organisent des soirées coquines de démonstration sous la bannière d’Éros et compagnie. Pas mal moins de trouble, non ?

Quand on revient à la maison, les surprises ne sont pas sur les murs et plafonds et il peut s’ajouter un petit quelque chose dans notre vie qui est moins estomaquant que des luminaires à mille piasses. Je disais ça de même.

Z’aussi

Pour rendre hommage à Hugh Hefner, les filles de Playboy imitent les gars de la NFL et se mettent toutes à genoux.

Campagne électorale dans un an au Québec. Suggestion de slogan pour François Legault: “On se fend en CAQ pour le Québec !”

En observant le printemps et l’automne, le Canadien est un club qui ne joue pas bien à la chaleur.

Nouveau slogan : Chez Métro, on trouve de tout. Même un Coutu.

Jusqu’ici, le Canadien est comme le pot. Meilleur sur papier.

À mardi