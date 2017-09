« Tire-toi une bûche ». Le slogan de l’an dernier revient pour la 20e édition du Festival des couleurs de Rigaud qui va se dérouler tout le week-end de l’Action de grâce, en journée. Avec tout ce qu’il y aura à voir et à faire, il n’est pas certain que l’on reste assis bien longtemps sur la bûche !

Au parc Chartier-De Lotbinière, on aura le plaisir de rencontrer artisans et producteurs agroalimentaires. Les enfants, eux, voudront peut-être essayer un go-kart à pédales ou faire un tour dans le petit train des couleurs.

Nouveauté cette année : le parcours du barbu où sont proposés des défis physiques, pour petits et grands, rappelant draveurs et bûcherons. Des démonstrations d’un scieur de long – une technique ancestrale consistant à scier un arbre en longueur pour en faire des poutres ou des planches – auront aussi lieu au cours du Festival. Un spectacle qu’il ne faut surtout pas manquer !

Pour sa part, Arbaska sera de la fête avec son nouveau parcours, Akropark, fait de câbles et de rondins suspendus. Il faudra toutefois avoir plus de 5 ans (46 pouces et plus) pour vivre l’expérience.