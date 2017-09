Porto Rico: Trump sermonne les autorités qui «veulent qu’on fasse tout pour eux»

Le président des États-Unis Donald Trump s’en est pris samedi aux autorités de Porto Rico «incapables de mettre leurs employés au travail pour aider» en réponse aux critiques sur la lenteur de l’aide fédérale après le passage de l’ouragan Maria sur ce territoire américain.

«Ils veulent que l’on fasse tout pour eux, alors que ce devrait être un effort de toute la communauté. 10 000 employés fédéraux en ce moment sur l’île font un travail fantastique», s’est exclamé Donald Trump sur Twitter, depuis son golf de Bedminster dans le New Jersey (nord-est) où il passe le week-end.

«Quel médiocre leadership de la part de la maire de San Juan et d’autres à Porto Rico» territoire administré par les États-Unis, a-t-il ajouté.

La polémique enfle depuis plusieurs jours aux États-Unis sur le manque de coordination des secours pour venir en aide à l’île de Porto Rico, dévastée il y a plus d’une semaine par l’ouragan Maria qui a fait au moins 16 morts et des dégâts matériels considérables.

La maire de San Juan, Carmen Yulin Cruz, a été particulièrement virulente sur la mise en place jugée chaotique de l’aide de l’État fédéral. Elle arborait vendredi sur les chaînes de télévision américaines un tee-shirt noir avec l’inscription «Aidez-nous. Nous sommes en train de mourir».

«Je ne peux pas comprendre que la plus grande nation du monde ne puisse pas organiser la logistique pour une petite île», avait-elle lancé lors d’une conférence de presse.

«J’ai en assez d’être polie. J’ai en assez d’être politiquement correcte. Je suis folle de rage», avait-elle ajouté.

L’ouragan Maria a causé des dégâts immenses sur les infrastructures, avec notamment des coupures d’eau, d’électricité et des télécommunications pendant plusieurs jours.

Les premières cargaisons d’aide - vivres, eau, carburant, générateurs - ne sont pas parvenues aussi vite que pour le Texas et la Floride, touchés respectivement par les ouragans Harvey et Irma fin août et début septembre.

Les détracteurs de Donald Trump l’accusent de négliger Porto Rico où la distribution de l’aide serait notamment ralentie par un manque de coordination au sein des services de secours.

Le président doit se rendre mardi sur l’île, un territoire administré par les États-Unis et dont les habitants sont des citoyens américains.