Beaucoup, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis que les frères Hanson ont pris d’assaut les palmarès avec leur mégasuccès planétaire MMMBop, il y a 20 ans. Aujourd’hui âgés entre 31 et 36 ans, les trois frères sont tous mariés et pères de famille, cumulant ensemble 11 enfants. Pas de doute possible, les adolescents de l’époque sont bel et bien devenus des hommes.

« Les gens qui nous ont perdus de vue depuis longtemps font le saut quand ils nous revoient », atteste en riant Zac Hanson, le benjamin du trio, joint par téléphone à Atlanta.

En effet, certains fans les ont peut-être perdus de vue, mais les frangins n’ont jamais arrêté de faire de la musique. Depuis leur tournée des années 2000, ils ont lancé une poignée d’albums, principalement de manière indépendante, en plus d’enchaîner les tournées de différentes envergures.

MMMBop, encore et toujours

Mais même si les années ont passé, n’allez pas pour autant croire que la formation originaire de Tulson, dans l’Oklahoma, a pour autant tiré un trait sur leurs débuts. Les frangins éprouvent toujours autant de plaisir à lancer à leurs fans les titres qui les ont fait connaître, notamment MMMBop, aujourd’hui offert dans un registre plus grave, puberté oblige.

« Évidemment, on n’a plus les voix aussi haut perchées, alors on a dû baisser de quelques octaves qu’il y a 20 ans. Mais pas question pour nous d’enlever nos premiers hits de nos tournées. Pour une raison qui m’échappe, les gens ­s’attendent à ce que les artistes se lassent de leurs premiers succès et refusent de les chanter quand leur carrière avance », remarque Zac.

« Mais MMMBop a été un moment tellement marquant pour nous. À un certain moment, la chanson était numéro un dans 27 pays à travers le monde. Ça veut dire que des millions de personnes l’ont écoutée – et aimée – en même temps. C’est fou, je ne croyais même pas à l’époque que c’était possible ! Alors pourquoi on n’aimerait plus MMMBop ? », ajoute-t-il, perplexe.

Les fans pourront donc l’entendre dans l’enceinte du Théâtre Corona, mardi soir, en plus de renouer avec les succès d’hier à aujourd’hui tels que Where’s The Love et leur plus récente offrande, I Was Born. Les frères Hanson offriront un survol complet de leur carrière dont le 25e anniversaire a été souligné par la sortie de Middle of Everywhere, un album double regroupant tous les succès du groupe arrivé dans les bacs plus tôt ce mois-ci.

Du nouveau matériel en chantier

Et la route est loin d’être terminée pour les trois frères. Ils s’apprêtent à lancer un album de Noël (un deuxième en carrière) dans quelques semaines, en plus de plancher sur du nouveau matériel, attendu l’an prochain.

« Une chose est certaine, on a ­l’intention de reprendre la route l’an prochain avec plusieurs nouveautés dans nos bagages », conclut Zac.