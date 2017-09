Quand l’union fait la force

Ils ont fait leur marque dans le milieu du hip-hop québécois, ils respectent le travail l’un de l’autre et ils peuvent tous les deux compter sur un public fidèle.

Malgré tout, ce soir, c’est ­ensemble que Manu Militari et Souldia ­feront vibrer la Maison de la culture ­Hochelaga-Maisonneuve, à ­Montréal, dans le cadre de la première ­représentation du Tomahawk Tour.

Le Journal a profité du lancement de cette tournée conjointe pour s’entretenir avec Manu Militari, qui a accepté de se faire le porte-parole de ce nouveau projet.

Photo courtoisie Kevin Daigle

Pourquoi avoir choisi le mot ­­« tomahawk­­­ » pour le titre de votre tournée ?

MM : On s’est entendu sur « tomahawk » parce qu’on aimait bien le côté ­québécois/améridien du mot, mais aussi la force de frappe que ça représentait. C’est aussi simple que ça !

Vous n’êtes pas les premiers rappeurs qui choisissent d’unir leurs forces dans le cadre d’une tournée. Koriass, Brown et Alaclair Ensemble, réunis récemment dans L’Osstidtour, en sont un bon exemple. Pourquoi avoir opté pour cette formule ?

MM : Parce que ça nous permet de ­proposer une expérience différente. Souldia et moi, nous nous apprécions depuis plusieurs années, même si nous n’avons collaboré que sur une seule chanson. On se connaît aussi personnellement, donc on le fait aussi pour le plaisir de vivre ­l’expérience ensemble. En plus, ça peut ­amener plus de monde, dans nos salles. C’est aussi bon pour lui que pour moi, car des gens qui ne seraient peut-être pas venus me voir vont peut-être venir pour lui, et vice versa. Ça nous ­permet de partager notre public, d’une ­certaine façon.

La tournée est ­présentée comme un événement unique et exclusif. Allez-vous collaborer sur quelques morceaux ?

MM : Nous travaillons encore là-­dessus et c’est certain que le spectacle va ­évoluer, au fil de la tournée. Déjà là, le fait que nous soyons ensemble, ça ouvre la porte pour que nous fassions des choses que nous ne referons pas ­chacun de notre côté. Pour l’instant, nous ­savons que nous avons au moins une ­« collabo » (Le rappel, parue sur l’album HHQc.com : La force du nombre 2). Pour le reste, il faudra voir !

Quelles sont les plus grandes qualités artistiques de Souldia, selon toi ?

MM : J’aime son ­authenticité, l’énergie qu’il dégage. On sent l’urgence de vivre, l’urgence de réussir quelque chose, dans ce qu’il fait.

Ton dernier album, Océan, a été lancé il y a deux ans. Est-ce que tu as déjà ­commencé à penser à la création de ton ­prochain disque ?

MM : Je ne suis pas pour la ­surconsommation de la musique. Je trouve que tout va vite, aujourd’hui. On ne voit plus rien en profondeur. Ça se reflète partout (...) On est sur internet et on a 22 pages d’ouvertes en même temps. Même dans le monde de la ­musique, la mode est aux singles, mais moi, je n’en ai jamais écrit. Je n’ai ­jamais pensé la musique de cette ­façon-là. La dernière chanson que j’ai sortie (Peace and Love), c’était une pièce de cinq minutes qui était quasiment un slam. Moi, j’ai envie de continuer à faire les choses de cette façon-là. Je veux faire des choses qui me tiennent à cœur. J’ai pas envie de me rusher.

Tu as lancé un livre, un récit de voyage intitulé Le sourire de Leticia, il y a un an. Comment as-tu vécu cette première expérience dans le monde littéraire ?

MM : À vrai dire, si on me demandait comment je me vois, dans 20 ans, j’aurais envie de répondre que je me vois quelque part au Costa Rica en train d’écrire mes livres sur le bord de la plage. Ça pourrait être ailleurs, aussi, car j’adore voyager. J’aime vivre des expériences, la nouveauté, briser la routine (...) J’aime écrire. Quand j’écris une belle phrase, que je sens qu’il y a une mélodie derrière les ­enchaînements que j’ai trouvés, je suis le gars le plus heureux du monde.

► Le Tomahawk Tour s’amorcera à la Maison de la culture Hochelaga-­Maisonneuve, ce soir. Toutes les dates de tournée se trouvent à l’adresse 7iemeciel.ca.