Tex Lecor, décédé le 9 septembre dernier à l’âge de 84 ans, était connu pour ses chansons telle Le Frigidaire et son animation radio/télé, mais il avait aussi fait l’École des beaux-arts dans les années 1950 à Montréal et il vivait sa passion d’artiste-peintre depuis 50 ans. « Peindre était pour lui aussi important que respirer », confie Natalie Beauchamp de Multi-Art, agente et amie de Tex. Après le décès d’un artiste, beaucoup de travail est à faire pour s’assurer de faire circuler son nom et son œuvre, pour organiser des événements. À la suite du décès de Tex, une grande exposition hommage de son œuvre sera organisée (possiblement à Repentigny). Mais d’ici là, on pourra voir plusieurs superbes Lecor en galeries, notamment au Balcon d’Art de Saint-Lambert, dès le 1er octobre. Par respect pour les proches, les tableaux de Tex y avaient été temporairement décrochés.

Photo d'archives

♦ Les tableaux illustrés dans cette page seront exposés dès le 1er octobre au Balcon d’Art, 650, avenue Notre Dame, Saint Lambert, galerie qui appartient à Natalie Beauchamp qui représente le peintre depuis plus de 40 ans.

♦ Tex Lecor est aussi représenté par d’autres galeries au Québec : La Galerie d’art Christine Genest de Cap santé, la Galerie d’Art Drummond / Solange Lebel, la Galerie Carpe Diem de Magog et la Galerie Art & Style de Baie-Saint-Paul. Plusieurs autres galeries possèdent des tableaux de Tex Lecor. Les œuvres de Tex ont une valeur entre 2000$ et 4000$, selon le format, l’année et le sujet.