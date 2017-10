Toujours à la recherche d’une première victoire

Les Sags tiraient de l’arrière 4-1 jusqu’à ce que Félix-Antoine Marcotty marque son premier but dans le circuit Courteau, à mi-chemin de la troisième période, afin de réduire l’écart à seulement deux buts.

Par la suite, l’attaquant Kelly Klima a déjoué le gardien du Phœnix, Brendan Cregan, alors qu’il ne restait que quelques minutes au match, mais les arbitres ont refusé le but, jugeant qu’il y avait une pénalité sur la séquence.

Ce but refusé a mis Yanick Jean dans tous ses états et les arbitres lui ont même donné une pénalité pour conduite antisportive.

« Je n’ai pas revu la séquence sur vidéo pour [vérifier] si on méritait vraiment une pénalité, mais c’est sûr que, pour nous, quand on travaille fort comme ça pour revenir dans le match, [...] c’est des pénalités qui nous font mal », a noté Claude Bouchard après la rencontre, en remplacement de Yanick Jean, qui devait se rendre à Victoriaville.

« On tente de trouver des solutions pour essayer d’amener un peu plus de punch offensivement. On trouvait que le timing était bon pour envoyer Nauss à l’attaque, puisqu’on est conscients qu’offensivement c’est difficile », a poursuivi Bouchard.