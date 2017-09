Un premier entraîneur congédié

La Ligue continentale russe est une ligue difficile pour les entraîneurs.

Avec de nombreux talents russes et européens disponibles et enthousiastes à l’idée de tenter leur coup dans la meilleure ligue du continent, les entraîneurs sont faciles à remplacer et il ne faut pas grand-chose pour qu’une équipe en difficulté décide de congédier ses instructeurs. Avec une saison plus courte et une main-d’œuvre moins stable que dans la LNH, un entraîneur dans la KHL n’a pas le luxe du temps pour mettre son équipe sur les rails.

En fait, pas une seule saison de la KHL ne s’est rendue au mois d’octobre sans qu’un entraîneur ne soit congédié. La tendance a été établie il y a cinq ans, quand le Dinamo de Minsk n’a eu besoin que de 16 matchs pour passer à l’acte. Alors que la tendance semblait vouloir s’inverser cette saison, le Dinamo de Riga s’est débarrassé de son entraîneur trois jours avant la fin du mois de septembre. Quelques heures plus tard, l’Iougra Khanty-Mansiïsk a fait la même chose.

Le congédiement qui a eu lieu à Riga est le plus notable, puisque le malheureux n’est nul autre que le Letton Sandis Ozolinsh, un vétéran de la LNH et de la KHL, détenteur d’une bague de la coupe Stanley après la conquête de l’Avalanche du Colorado en 1996 et sept fois invité au match des étoiles. Après avoir complété sa carrière de joueur en 2014, Ozolinsh planifiait faire son entrée dans le monde politique letton, mais il a rapidement réalisé que son immense popularité ne s’est pas traduite en votes. Désenchanté, il est revenu dans le monde du hockey à titre d’entraîneur adjoint l’année dernière, et a pris les rênes du Dinamo au mois d’août.

Le Dinamo, l’une des nombreuses équipes de la KHL qui opère avec un budget restreint, n’a jamais été un candidat pour une place en éliminatoires, alors que le club a raté les séries au cours des trois dernières saisons. L’équipe n’a pas non plus réglé les nombreux problèmes dans sa formation. C’est difficile de parier sur une équipe dont la principale acquisition lors de la saison morte a été le gardien Justin Peters. Puis Ozolinsh était encore un débutant comme instructeur, et ses assistants n’étaient pas beaucoup plus expérimentés. Il était facile de voir que cet ancien nommé au trophée Norris était destiné à échouer.

Lors des 16 premiers matchs, le Dinamo n’a cumulé que cinq points et était au cœur d’une séquence de 12 revers au moment du congédiement d’Ozolinsh. L’équipe, qui jouait sans véritable style de jeu et qui semblait avoir abandonné son entraîneur depuis longtemps, ne peut probablement plus être sauvée maintenant. Une autre saison sans tournoi printanier est très probable, et la formation pourrait être retirée du circuit en 2018.

Les coups à la tête

La KHL copie la LNH dans pratiquement tous les aspects, alors ce n’est pas surprenant qu’elle possède une politique contre les coups à la tête et qu’elle ne soit pas effrayée de la renforcer. La Ligue a décerné une suspension de huit matchs à Stepan Zakharchuk du Ak Bars Kazan, largement considéré comme le défenseur le plus salaud du circuit, pour un coup brutal aux dépens d’Alexander Budkin, du Metallourg Magnitogorsk. Le coup, qui est survenu après que Budkin eut raté une passe dans la zone neutre, s’est produit à pleine vitesse. Zakharchuk a frappé le visage de Budkin de l’épaule, pour projeter le joueur sur la glace, le casque étant le point de contact avec la surface glacée.

La lutte contre les coups vicieux et les jeux cruels est devenue une priorité dans la KHL, puisque la Russie tente de restaurer son image de lieu de naissance du « magnifique hockey ». Zakharchuk et son collègue pugiliste Andrei Artyukhin n’aident pas en ce sens.

Le chiffre de la semaine : 46

Le nombre de joueurs canadiens jouant présentement dans la KHL, le contingent étranger le plus nombreux dans la Ligue. Le groupe canadien inclut le vétéran Justin Azevedo, du Ak Bars, et Paul Szczechura, du Traktor Tcheliabinsk, qui était médiocre dans la Ligue américaine, mais qui est devenu un marqueur talentueux. Il y a également Wojtek Wolski, du Lokomotiv Iaroslavl, et Ben Scrivens, du Salavat Ioulaïev Oufa, qui est le seul gardien canadien. Le défenseur Darren Dietz, du Barys Astana, ancien du Canadien, émerge également comme l’un des meilleurs joueurs de la KHL.