Une barrière s’effondre lors du match de soccer en France, 29 partisans blessés

Vingt-neuf partisans du club de foot de Lille ont été blessés dont quatre grièvement après qu’une barrière du stade d’Amiens s’est effondrée sous leur poids, samedi dans le Championnat de France, provoquant l’arrêt de la rencontre et des questions sur l’état du stade.

Alors que Fodé Ballo-Touré se dirigeait vers le kop du Losc après l’ouverture du score, les fans de Lille se sont rués comme un seul homme sur le grillage séparant la tribune latérale de la pelouse. Des dizaines d’entre eux se sont retrouvés sur le sol, écrasés par leurs camarades.

Le match a aussitôt été interrompu, à la 16e minute, par l’arbitre Thomas Leonard qui a renvoyé les deux formations aux vestiaires.

Un bilan provisoire communiqué à l’AFP vers 22H00 par la préfecture de la Somme faisait état de 29 blessés, dont quatre graves.

Le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb a réagi sur Twitter: « #Amiens: le plan Novi (Nombreuses Victimes) a été déclenché pour coordonner au mieux les secours et la prise en charge des blessés ».

Le Novi est « un plan d’urgence pour secourir un nombre important de victimes dans un même lieu », selon la documentation du ministère.

Une scène de confusion a suivi l’effondrement de la barrière, des soigneurs de la Croix-Rouge et des pompiers prodiguant les premiers soins aux blessés, devant les CRS sur la pelouse. Des partisans ont été évacués, a constaté un journaliste de l’AFP.

Des chants contre Amiens sont aussi venus du parcage lillois, et des Amiénois ont répliqué par des sifflets.

«Barrière en parfait état»

Le stade de la Licorne d’Amiens connaît des travaux de rénovation, et la tribune latérale face à celle de l’incident est d’ailleurs fermée pour réfection.

Des travaux pour changer la toiture du stade de la Licorne d’Amiens doivent avoir lieu durant toute la saison 2017-2018, alors que le club du nord de la France a assuré la première montée de son histoire en Ligue 1 au printemps dernier.

Le président d’Amiens, Bernard Joannin, a balayé samedi devant la presse toute polémique sur l’état de la barrière: « Il n’y a pas de problème de barrière. Les services de police nous avaient prévenus que 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux Lillois. Ils se sont lancés de façon désordonnée, plus de 500 personnes, sur cette barrière qui était en parfait état ».

«Ce qui est arrivé n’a strictement aucun rapport avec les travaux du stade. Aucun rapport», a renchéri Alain Gest, député Les Républicains et président d’Amiens Métropole, propriétaire du stade.

Inauguré en 1999, le stade de la Licorne, situé dans l’ouest d’Amiens, présente une allure futuriste, avec une toiture quasiment transparente, pour une capacité d’environ 12 000 places. Mais le stade «n’avait pas été suffisamment entretenu par les municipalités précédentes et présentait de graves dangers» à cause de la toiture, avait expliqué en mai dernier Alain Gest.

«Cela nous a obligés à démonter en début d’année toute la verrière qui servait de toiture, soit près de 2000 plaques de verre par tribune», avait-il dit.

La communauté d’agglomération devait débourser 7,5 millions d’euros pour ces travaux. Ainsi, les plaques de verre devaient être remplacées par «un matériau de plastique rigide et transparent utilisé aux stades du Havre et de Nice». Tous les sièges devaient aussi être changés au fur et à mesure.

Se disant «ravi» de la montée d’Amiens en Ligue 1, Alain Gest avait réaffirmé que le stade de la Licorne était «parfaitement réglementaire» et «aux normes pour jouer en Ligue 1»