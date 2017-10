À 80 ans, le romancier à succès Denis Monette a décidé de mettre un terme à sa carrière en proposant à ses fidèles lecteurs une ultime saga familiale débutant à Montréal dans les années 1930 : Les enfants de Mathias.

« C’est mon dernier roman. Toute bonne chose a une fin : j’arrête là, déclare-t-il d’entrée de jeu, en entrevue. C’était prévu. J’ai écrit un roman par année durant les sept dernières années et ce sont des romans assez volumineux que j’écris. Les enfants de Mathias, c’est mon dernier, au grand bonheur de mes enfants qui vont retrouver leur père. » Il pourra aussi consacrer du temps à ses cinq petits-enfants.

Denis Monette rappelle qu’il a consacré quasiment sa vie entière à ses lecteurs, considérant ses années de travail en journalisme. « J’ai écrit 18 romans et c’est mon 27e ouvrage publié, parce que j’ai calculé les recueils de billets, ma biographie, les récits de mon enfance. C’est une bonne carrière ! » poursuit-il.

Il souhaite désormais consacrer du temps et de l’énergie à ses proches et à ses loisirs. « Après avoir tant écrit, je vais commencer à lire ! dit-il avec humour. Je vais avoir le temps de lire les autres. Prendre le temps de lire, c’est perdre le temps d’écrire, pour un auteur. »

« Je le dis bien gentiment : je suis allé au bout de ma plume. Je savais en écrivant ce dernier roman – qui est quand même un de mes plus beaux, je l’avoue – que c’était pour être mon dernier », ajoute-t-il.

Son premier roman, Adèle et Amélie, a été publié en 1990. « Pensez-y : il se vend encore autant que Les Fautifs et les derniers qui ont été publiés. J’ai beaucoup aimé les lectrices et je les remercie – sans elles, je n’existerais pas. Je leur ai accordé beaucoup de détente et de joie et j’ai d’ailleurs dédié ce roman à ceux et celles qui m’ont été fidèles. »

Montréal, 1930

Sa toute dernière histoire se déroule à Montréal. Mathias Goudreau, son jeune héros de 30 ans en début d’histoire, a porté en terre la dépouille de sa femme adorée, décédée d’une embolie pulmonaire en bas âge. Seul avec trois garçons de neuf, sept et deux ans, le jeune veuf doit refaire sa vie sans sa « Toinette ».

Le hasard place sur son chemin Maryvonne, une célibataire vivant avec sa mère âgée. Il l’épouse pour le bien-être de ses enfants... qui l’accueillent avec assez de froideur. Néanmoins, la nouvelle épouse donnera naissance à quatre enfants dans leur maison du nord de la ville et les deux couvées devront apprendre à cohabiter.

« C’est une belle saga familiale, une fois de plus. J’ai plongé dans les années 1930, commente-t-il. Chacun des enfants de Mathias a un destin différent. Le roman commence en 1930 et se termine en 1970, donc 40 ans d’existence avec leurs déménagements, leurs joies, leurs peines, leurs déboires, et tout ce qui peut arriver à chacun d’eux. Il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les familles de l’époque. Mon but a toujours été que mes lecteurs s’évadent de leur quotidien en plongeant dans celui de mes personnages. »

►Denis Monette a écrit de nombreux romans à succès et vendu plus d’un million de copies de ses livres.

►Il rencontrera les visiteurs des salons du livre de Saguenay, de Montréal, de l’Outaouais, de Trois-Rivières et de Québec.

Extrait

Photo Editions Logiques

« Le jour venu, ayant bénéficié d’un après-midi de congé, Mathias Goudreau avait revêtu son plus bel habit pour le rendez-vous. Il avait également endossé une chemise blanche sous son veston avec une cravate fleurie. Muni de son pardessus d’hiver doublé et de ses bottes de sortie à fermeture éclair, il avait demandé à sa belle-soeur de venir après l’école s’occuper de Léo et de Gaston, les deux plus vieux, alors que le petit Roger resterait chez ses grands-parents. Au volant de sa voiture passablement usagée, il se rendit donc, par ce jour froid mais sans tempête, au lieu choisi par la fille qu’il allait rencontrer. »

— Denis Monette, Les enfants de Mathias