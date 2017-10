15 ans pour Jeunes musiciens du monde

Jeunes musiciens du monde fêtait dimanche son 15e anniversaire. À Québec, l’organisme apporte de la musique gratuitement dans la vie de 150 enfants de la basse-ville.

L’organisme est né en Inde il y a 15 ans. L’objectif de Mathieu Fortier, l’un des fondateurs, était de permettre aux enfants et aux adolescents de se développer et de grandir grâce à l’apprentissage de la musique. La mission s’est transportée à Québec l’année suivante.

Installé au Patro Laval depuis, Jeunes musiciens du monde offre des cours de musique gratuits et aussi des activités d’éveil musical dans les centres de la petite enfance. C'est justement au Patro Laval qu'une fête a été organisée dimanche. Marco Calliari et Yves Lambert côtoyaient les «bands» des jeunes musiciens issus de l'école. Le maire sortant de Québec, Régis Labeaume, a fait une pause pendant sa campagne électorale pour participer à la célébration et servir quelques hot-dogs.

Faire une différence

L’apprentissage de la musique fait toute une différence dans la vie des enfants de Saint-Sauveur et Saint-Roch, particulièrement chez ceux qui viennent de milieux défavorisés, constate Mathieu Fortier. «On jumèle les jeunes avec des adultes passionnés qui sont des musiciens actifs. Ces musiciens-là deviennent des adultes significatifs dans la vie des jeunes. Ce sont plus que des professeurs, ce sont des coachs de vie. Je pense qu’on arrive à ouvrir les horizons de ces jeunes.»

Les petits musiciens apprennent la persévérance, à travers une série de petits succès, qui les incitent à continuer. «La musique, ça demande de la pratique. On pense que le goût de la réussite va se transposer dans les autres aspects de leur vie.»

Mixité et intégration

L’école de Jeunes musiciens est aussi représentative de la mixité du quartier. «On fait un effort pour rejoindre toute la diversité du quartier», souligne M. Fortier. On travaille aussi à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

Avec un budget de 1,5 million $, qui provient de levées de fonds, de dons du privé et de fonds publiques, l’organisme est bien implanté à Québec, mais aussi en Inde, à Montréal, à Sherbrooke et à Kitcisakik, en Abitibi. C’est d’ailleurs un des organismes qui bénéficie, par l’entremise de la Fondation Jeunes en tête, des sommes recueillies lors du très couru bal du maire.