À propos de l’existence de Dieu

En juillet dernier, un certain André Gadoury qui ajoutait « ingénieur » à sa signature, vous déclarait avec une certitude absolue: « Dieu n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais. » Il terminait avec ce qui me semblait être une question mais qu’il ponctuait d’un point d’exclamation: « Est-ce assez clair! »

Et bien non Monsieur Gadoury, ce n’est pas clair du tout pour moi. Votre affirmation est totalement gratuite. J’aimerais que vous m’expliquiez ce que vous voulez dire, que vous m’apportiez des preuves de ce que vous avancez concernant la non-existence de Dieu. À cet effet l’autre jour, une adolescente me confiait toute fière, qu’elle était athée. Comme si elle voulait me dire qu’elle avait compris une vérité que moi je n’avais pas comprise même rendu à mon âge.

Et cela, alors que moi je me dis que c’est peut-être moi qui ai compris. Moi qui suis catholique et pratiquant. Et comme pour appuyer mon propos, je me dis que si un célèbre physicien du nom d’Albert Einstein croyait en l’existence d’un Créateur, j’aime mieux me fier à son intelligence qu’à celle d’un petit ingénieur comme André Gadoury.

Claude Charrette

Les croyances des gens sont d’une nature si personnelle et intime, qu’on devrait toujours s’abstenir d’en juger la source, au risque de se tromper.