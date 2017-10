Baseball majeur : un portrait des séries

Avant même la dernière journée de la saison régulière, dimanche, le portrait des éliminatoires du baseball majeur était connu.

Le match opposant les équipes repêchées de la Ligue américaine, soit les Yankees de New York et les Twins du Minnesota, aura d’abord lieu au Yankee Stadium, mardi. Luis Severino (14-6) et Ervin Santana (16-8) sont les lanceurs annoncés. Les gagnants de cette partie affronteront par la suite les Indians de Cleveland dans une série 3 de 5.

Dans la Nationale, le lanceur Zach Greinke et les Diamondbacks de l’Arizona recevront la visite des Rockies du Colorado, mercredi, dans le cadre du match éliminatoire. Les Dodgers de Los Angeles, qui auront l’avantage du terrain pour l’ensemble des séries, se mesureront ensuite aux vainqueurs.

L’autre série de la Nationale, entre les Nationals de Washington et les Cubs de Chicago, promet également d’en mettre plein la vue aux amateurs de baseball.

Les Red Sox de Boston et les Astros de Houston s’affronteront finalement en série de division, dans l’Américaine.

Des visages communs

Parmi les 10 formations impliquées, cinq d’entre elles faisaient aussi partie du tableau éliminatoire en 2016 : les Indians, les Red Sox, les Cubs, les Nationals et les Dodgers.

Au contraire, les quatre clubs ayant pris part aux matchs des équipes repêchées l’an dernier (les Blue Jays de Toronto, les Orioles de Baltimore, les Giants de San Francisco et les Mets de New York) ont raté le rendez-vous automnal. Idem pour les Rangers du Texas, qui avaient alors été couronnés champions de la section Ouest de l’Américaine.

Les Cubs tenteront évidemment de défendre leur titre de champions de la Série mondiale. Finalistes l’an dernier, les Indians voudront pour leur part se rendre jusqu’au bout.