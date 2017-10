Bulletin de la prospérité: le Québec décroche encore un C

MONTRÉAL | Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) vient de publier la 7e édition de son Bulletin de la prospérité du Québec. La province a une fois de plus décroché un C, la note qu’elle obtient depuis le premier Bulletin, en 2010.

L’objectif de ce Bulletin est de comparer le positionnement économique du Québec en matière de prospérité et de création de richesse par rapport aux trois provinces canadiennes les plus populeuses (l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique) ainsi qu’aux pays membres de l’OCDE.

Parmi les 39 provinces et pays analysés, le Québec se classe au 22e rang.

Le CPQ a mesuré 21 indicateurs économiques pour déterminer la note globale du Québec. L’un de ces indicateurs est le produit intérieur brut (PIB) par habitant, qui atteint seulement 36 800 $ au Québec. La province se classe loin derrière l’Ontario (44 200 $), l’Alberta (62 300 $), la Colombie-Britannique (42 500 $) et le pays (45 700 $).

La performance générale moyenne du Québec lui vaut la note C, comme en 2010.

«Peu de choses ont changé, si ce n’est une légère amélioration au chapitre de l’environnement d’affaires et de certains indicateurs sur la main-d’œuvre», peut-on lire dans le document.

L’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont respectivement obtenu les notes B, A et B pour l’indicateur PIB par habitant.

D’autres indicateurs montrent que le Québec est souvent moins bien loti. Le taux de décrochage scolaire atteint 9,1 %, soit la note D. Même si ce chiffre est légèrement moins élevé qu’en 2010 (10,6 %), il reste le plus élevé des trois autres provinces analysées.

Les taxes sur la masse salariale que paient les employeurs du Québec restent les plus élevées au pays (note D).

Le Bulletin montre aussi que les prélèvements fiscaux au Québec représentent 37,6 % du PIB, ce qui est nettement supérieur à la moyenne canadienne (31,9 %), la province décroche un C.

Le Québec se porte bien dans quelques catégories, comme la population ayant une formation tertiaire (note A), les coûts d’exploitation d’une entreprise (note A) ou encore le nombre d’inventions brevetées au Québec (note B).