Des choix santé pour dîner !

Au boulot, ventre qui gargouille, déjà 11 h... L’heure du lunch arrive à grands pas et les choix santé ne riment pas avec rapidité ? Plutôt que d’opter pour un burger et des frites, un choix rapide certes, optez pour un repas sain et énergisant pour affronter le reste de la journée. De plus en plus de restaurants de Québec suivent la tendance végétarienne et végétalienne et ce ne sont pas les choix qui manquent. Le Journal vous propose ainsi cinq adresses incontournables pour un repas rassasiant, sans remords.

« Mager cru »

Les amateurs de cru seront rassasiés, alors que la toute première semaine du « Manger Cru » se tiendra dans plusieurs restaurants de Québec du 2 au 8 octobre. Plusieurs tartares, sushis, huîtres, carpaccios, ceviches et assiettes de viandes crues seront notamment en vedette. Pour toute l’information, consultez la page Facebook de Resto Québec.

Avril Café

Bien connue à Québec, l’épicerie santé de Lebourgneuf et Lévis offre des choix complets et santé pour l’heure du lunch. La plupart des ingrédients proviennent directement du magasin et sont 100 % biologiques. Entièrement cuisinés sur place, les nombreux choix de salades, de sandwichs, de soupes et de quiches sont consistants et copieux.

« Nous avons des menus du jour qui changent dans chaque établissement. Nous voulons offrir la possibilité aux clients de manger des repas rassasiants, équilibrés et variés, pour ne pas avoir faim deux heures plus tard », mentionne Emmanuelle Caron, chef à la recherche et au développement qui a concocté la plupart des menus pour la bannière. Ici aussi, les options végétariennes et végétaliennes sont en grand nombre.

Où : 1033, rue des Rocailles, Lebourgneuf, et 1218, rue de la Concorde, Lévis

La Serre

Le comptoir santé du prestigieux restaurant Laurie Raphaël offre un menu santé, simple, sans prétention et à prix raisonnables, soit moins de 15 $. « Le but est de bien alimenter les gens du coin, avec des produits de proximité », mentionne Élyse Bordeleau, directrice des opérations.

Quotidiennement, le chef Raphaël Vézina se rend au Marché du Vieux-Port pour faire le plein d’aliments frais. Ici aussi, tout est fait maison, du végépâté au tofu, en passant par le kombucha et le kéfir. Le bol sushi, composé de saumon sauvage, de riz et de champignons marinés, surmonté d’une sauce végétalienne est assurément à essayer, tout comme la vaste gamme de jus de fruits pressés à froid. D’autres options végétariennes et végétaliennes, dont la nouvelle salade froide d’automne, sont offertes dans le comptoir pour emporter. Trois autres points de vente ont été aménagés, soit au Sibéria Spa, au Ôm Yoga de Charlesbourg ainsi qu’au Théâtre du Petit Champlain.

Où : 117, rue Dalhousie

la prep

Anciennement Café Suprême sur le boulevard René-Lévesque, la bannière la prep, présente dans plusieurs villes, propose un vaste choix de salades et de sandwichs, qui varient régulièrement. « Avec notre clientèle provenant essentiellement des tours à bureaux, nous essayons de varier les choix le plus souvent possible », mentionne la propriétaire, Marie-Josée Savard, qui prépare chaque matin six choix de salades pour accompagner les différents paninis, wraps, pitas et quiches du menu. Des choix végétariens et différentes soupes-repas sont aussi offerts.

Pour ceux qui veulent prendre le temps de manger un « repas chaud comme à la maison », riz aux légumes, couscous et pâtes maison alternent à l’ardoise. Pour les plus pressés, un comptoir-lunch offre des choix santé, préparés le jour même.

Où : 900, boulevard René-Lévesque Est

Freshii

Nouvellement arrivé sur le boulevard René-Lévesque, Freshii offre une panoplie de possibilités rapides et santé. Propriété de la famille Landry de Québec, la franchise de Toronto, qui a pignon sur rue à 300 adresses un peu partout dans le monde, pourrait rapidement faire des petits chez nous, selon France Landry, travailleuse sociale et technicienne en diététique. Les secteurs de Sainte-Foy et Saint-Roch sont dans les cartons.

Bols, wraps, burritos et salades, les choix sont grands pour combler votre appétit du midi. Il est de plus possible de créer son propre repas sur mesure, que ce soit un sandwich, une soupe ou un bol, en choisissant parmi les garnitures, légumes, condiments, protéines (poulet, falafel, steak, tofu) et un impressionnant choix de vinaigrettes, toutes faites maison. Des options sans lactose, sans gluten, végétariennes et végétaliennes sont aussi offertes.

Vous pouvez commander votre repas en ligne, sur l’application Freshii. Un service de livraison sera également proposé au cours des prochaines semaines.

Où : 47, boulevard René-Lévesque Est

Restaurant Ness

Le chef français Stéphane Lévy a mis de côté son goût pour la viande et a adapté sa cuisine dans un menu complètement végétarien et végétalien. Au menu, zucchinis à la bolognaise, quiches de toutes sortes, lasagne d’aubergines, grilled-cheese de fromage de cajou, et de plus, tout y est fait maison. Les plats sont cuisinés avec de l’huile de tournesol et très peu de beurre (uniquement pour la mousse au chocolat, maison elle aussi).

Ouvert depuis maintenant quatre ans, Ness offre un éventail de solutions santé pour le dîner. Gageons que vous ne pourrez résister au burger sans viande, dont la galette est composée notamment de pommes de terre, pois et maïs, servi sur pain maison concocté à base des restants de pulpe de fruits. Ici, rien ne se perd, tout se transforme !

Où : 241, rue Saint-Joseph Est