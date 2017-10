Du ring au grand écran

QUÉBEC | La vie hors de l’ordinaire des frères Maurice « Mad Dog » et Paul « The Butcher » Vachon, deux des plus célèbres lutteurs québécois, sera racontée au grand écran dans un documentaire tourné par l’ex-athlète devenu cinéaste Thomas Rinfret.

Ce ne devait être qu’une entrevue de deux heures. Avec la productrice Valérie Bissonnette, Rinfret était allé à la rencontre de Paul Vachon, à Montréal, un an après la mort de son frère, survenue en 2013, pour voir « s’il y avait quelque chose là ».

« J’ai un coup de foudre. On a réalisé que nous étions devant quelqu’un d’extraordinaire qui pouvait être le sujet d’un film », lance le cinéaste de Québec.

« Un personnage plus grand que nature », renchérit Mme Bissonnette.

Les fans de lutte de la belle époque peuvent en témoigner. Durant les années 1960 et 1970, les Vachon ont fait la pluie et le beau temps entre les câbles. Leurs matchs contre les frères Leduc, de même que celui de « Mad Dog » contre Killer Kowalski, sont entrés dans la légende.

Le vrai du faux

Depuis trois ans donc, Thomas Rinfret suit l’ancien lutteur, aujourd’hui âgé de 79 ans, pas à pas.

Vachon, qui faisait 6 pieds et un pouce et pesait 315 livres à ses belles années dans le ring, s’avère un conteur hors pair dont les anecdotes sur sa vie et celle de Mad Dog sont aussi riches que rocambolesques. Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ?

« Il valse entre ses souvenirs et la réalité. Par exemple, il peut parler d’une foule qui a assisté à un match en Afghanistan ou au Japon et elle peut passer de 20 000 à 75 000 personnes. Je fais le pari d’embarquer là-dedans et de jouer avec ça », relate Rinfret.

Ancien skieur alpin (il a été champion mondial des 13-14 ans) et adepte de skicross, Rinfret n’a pas envie de tourner un documentaire traditionnel. Son film ne sera donc pas une succession d’entrevues avec des anciennes gloires de la lutte.

« On suit la vie actuelle de Paul et il nous transporte dans son passé. C’est sûr qu’on rencontre des personnages dans le film. Mais c’est parce que lui les rencontre. »

Le traitement des images d’archives donnera un aspect fantasmagorique au film. « Ce ne sera pas vraiment de l’animation. On veut tourner des choses en écran vert et les intégrer aux archives », précise Thomas Rinfret.

► Selon Valérie Bissonnette, le financement du film est presque bouclé et la production s’amorcera l’an prochain. Elle souhaite qu’il soit prêt à temps pour être proposé aux festivals d’automne 2018. Pour une exploitation en salles, 2019 est la cible.