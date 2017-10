Élections 2017: le bulletin de nos experts

Chaque dimanche, trois experts en communication analysent la semaine électorale à Québec. Ils décortiquent les performances des candidats, les engagements électoraux et les bons et mauvais coups. Ils suivront Équipe Labeaume (ÉL), Démocratie Québec (DQ) et Québec 21 (QC 21) pas à pas, jusqu’aux élections.

Marie-Eve Bédard

Photo Stevens LeBlanc

Directrice de Tact Intelligence-conseil

1. Quelle analyse faites-vous de la performance des candidats à la mairie ?

Régis Labeaume avait l’air vraiment préparé et prêt. Il est très concentré sur son plan de match. Jean-François Gosselin est éparpillé. On dirait qu’il se présente non pas comme candidat à la mairie, mais comme opposition au maire, au gré de l’actualité. Il est moins préparé. Anne Guérette est moins visible. C’est comme la cinquième roue du carrosse. C’est étonnant, vu son expérience. On se serait attendu à ce qu’elle se positionne davantage comme une option crédible.

2. Quelle analyse faites-vous de la performance des partis en général et de leurs éléments de programme dévoilés ?

ÉL a mis la priorité sur la qualité de vie, comme elle s’y était engagée. Elle a ordonné le calendrier et a établi un beau fil conducteur, notamment avec les parcs, le verdissement ou l’aménagement des berges. Pour QC 21, les éléments de programme sont moins structurés. L’utilisation de données erronées mine la portée des engagements. Cela envoie un signal que le parti n’est pas rigoureux et qu’il y a une méconnaissance de la réalité d’une ville. DQ n’a pas de fil conducteur, mais ses engagements sont à l’écoute de la population.

3. Quel est le bon coup de la semaine ?

Régis Labeaume a eu une bonne attitude et n’a pas fait d’attaques directes. Son ton est positif et il reste concentré sur son plan de match.

4. Quel est le mauvais coup de la semaine ?

Jean-François Gosselin, qui a tiré dans toutes les directions, a manqué de cohérence et était éparpillé.

Régis Labeaume: 10/10

Jean-François Gosselin: 4/10

Anne Guérette: 6/10

Alain Blanchette Photo Stevens LeBlanc

Vice-président relations publiques communications marketing chez Hill + Knowlton Strategies

1. Quelle analyse faites-vous de la performance des candidats à la mairie ?

Régis Labeaume s’est comporté comme un maire et il prend la campagne au sérieux. Lorsqu’il est attaqué, il utilise son expérience de maire. Jean-François Gosselin capitalise sur les transports et la circulation, qui sont des sujets de mécontentement. Il a réussi à se positionner comme le principal adversaire de M. Labeaume. Anne Guérette apparaît comme une leader mitigée avec son équipe incomplète. Ses propos ne sont pas repris autant que ceux de ses adversaires et ne suscitent pas autant de discussion.

2. Quelle analyse faites-vous de la performance des partis en général et de leurs éléments de programme dévoilés ?

ÉL était très bien préparée. La thématique des espaces verts vient rejoindre le grand axe de qualité de vie qu’il avait identifié pour la campagne, une bonne stratégie cohérente. QC 21 était moins collé à la réalité municipale. Le parti a néanmoins réussi à faire réagir ÉL sur des sujets qui n’auraient normalement pas suscité de réaction officielle. On ne sent pas d’appui pour DQ dans la communauté.

3. Quel est le bon coup de la semaine ?

Régis Labeaume, qui a réussi à imposer un rythme d’annonces. C’est le leader qui marque le plus la campagne.

4. Quel est le mauvais coup de la semaine ?

La mauvaise préparation de Jean-François Gosselin et de son parti. Ils ont utilisé des demi-véri­tés ou des chiffres erronés soit dans le but de faire mal paraître leur adversaire, soit en raison d’une préparation déficiente.

Régis Labeaume: 8,5/10 Jean-François Gosselin: 7/10 Anne Guérette: 5/10 Luc Ouellet Photo Stevens LeBlanc Associé à la firme de relations publiques National 1. Quelle analyse faites-vous de la performance des candidats à la mairie ? Régis Labeaume a une belle attitude et il ne prend pas la campagne à la légère, même s’il semble être le meneur. Il était prêt pour le déclenchement et sa campagne est très rodée. Jean-François Gosselin a bien tiré son épingle du jeu, sans disposer de beaucoup de ressources. Il avait l’air prêt. Anne Guérette ne semblait pas prête pour la campagne. Puisqu’elle est là depuis longtemps, on s’attendait à un départ canon, mais ça n’a pas été le cas. 2. Quelle analyse faites-vous de la performance des partis en général et de leurs éléments de programme dévoilés ? ÉL, avec sa semaine verte, était dans les dossiers de proximité. Le problème de son programme, c’est qu’on ne sait pas quel système de transport il propose et à quel prix. QC 21 a émis beaucoup d’idées en sport, stationnement et transport, mais elles ne sont pas convaincantes ou réalistes. DQ ne se démarque pas, est désorganisé et éprouve de la difficulté à proposer de la nouveauté. 3. Quel est le bon coup de la semaine ?

Jean-François Gosselin, qui a réussi à définir son adversaire avec la « taxe Labeaume ».

4. Quel est le mauvais coup de la semaine ?

Anne Guérette, qui n’a pas complété son équipe de candidats.

Régis Labeaume: 8/10

Jean-François Gosselin: 8/10