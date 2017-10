Kyle Busch remet ça à Dover

Vainqueur une semaine plus tôt au New Hampshire, Kyle Busch en a rajouté une couche dimanche en remportant l’épreuve de Dover, troisième étape des séries éliminatoires de la Coupe Monster Energy.

Déjà qualifié pour le second tour, qui s’amorce le week-end prochain à Charlotte, le pilote de l’écurie Joe Gibbs a ainsi privé Chase Elliott d’une première victoire dans la discipline-reine du NASCAR en le doublant lors de l’avant-dernier tour de la course.

Jimmie Johnson, Martin Truex Jr. et Kyle Larson ont suivi dans l’ordre.

« J’avais une voiture parfaite, s’est exclamé le gagnant. Je sais que Chase Elliott est déçu, mais ce n’est que partie remise pour lui. Il va finir par gagner. »

Incapables d’améliorer leur sort lors de cette course sans lendemain, 4 des 16 pilotes qualifiés pour les séries d’après-saison sont ainsi éliminés de la course au titre. Il s’agit de Ryan Newman, Austin Dillon, Kasey Kahne et Kurt Busch.

Week-end à oublier pour Labbé...

Fort de son titre acquis la semaine précédente en série NASCAR Pinty’s, Alex Labbé avait de grandes ambitions à l’occasion de l’avant-dernière course de sa saison dans l’American Canadian Tour (ATC).

Mais sa participation au traditionnel « Milk Bowl », présenté dimanche à Barre, au Vermont, s’est plutôt mal terminée alors qu’il a été contraint à l’abandon lors du dernier des trois segments de 50 tours que comportait cette compétition relevée.

« C’est un week-end à oublier, a expliqué le pilote de Saint-Albert, en entrevue téléphonique au Journal. Rien n’a été facile dès notre arrivée au circuit. »

Les inspecteurs techniques de la course ont forcé son équipe (Larue) à procéder à des ajustements de suspension avant même de prendre la piste, ce qui a complètement faussé le comportement de son bolide.

« On n’a pas compris pourquoi on a exigé de faire de tels changements, a-t-il poursuivi. La voiture, particulièrement sur les longs relais, était très capricieuse. Si bien que nous avons été victimes d’un bris de suspension en fin de parcours. »

Labbé s’était classé aux 17e et 8e rangs lors des deux premières étapes. Il termine 22e (sur les 26 engagés) au tableau final.

Jonathan Bouvrette, impliqué dans un accident lors du dernier segment, n’a pu rallier l’arrivée lui non plus, alors que Patrick Laperle, incapable de se qualifier, avait plié bagage la veille. L’Américain Jason Corliss a été couronné champion de cette 55e édition du « Milk Bowl ».

... Pour Lessard aussi

Raphaël Lessard n’a guère été plus chanceux que Labbé lors de la prestigieuse épreuve du « All American 400 » présentée dimanche à Nashville, dans l’État du Tennessee.

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce n’a, lui non plus, jamais vu le drapeau à damier après avoir été victime du comportement très chancelant de son bolide dans cette course de la catégorie des Super Late Models.

Pourtant qualifié à la 11e place, Lessard s’est rapidement aperçu qu’il n’avait pas les moyens pour se mêler au peloton de tête.

« Nous concédions huit tours au meneur lorsqu’on a pris la décision de rentrer au puits pour de bon au 216e tour [sur 400], a indiqué Lessard. On risquait d’endommager la voiture si on persistait à continuer et on ne voulait pas nuire aux autres pilotes. »