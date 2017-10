Mais à quoi le premier ministre Rajoy a-t-il pensé ? Comment a-t-il pensé ? A-t-il même pensé ?

Il perd sur tous les tableaux : il n’a pu empêcher le vote et il s’est discrédité dans le monde entier.

Mais on aura le temps de spéculer sur la suite. L’essentiel est ailleurs.

C’est quoi l’essentiel ?

Citoyens

Dimanche, l’essentiel n’était pas la souveraineté ou non de la Catalogne. On n’en parle plus depuis des jours.

L’essentiel est que des millions de personnes tranquilles, sereines, pacifiques se sont levées dimanche matin, désireuses de s’exprimer en faisant une croix sur un morceau de papier.

Beaucoup ont pu le faire, comme je le décris dans mon autre article.

D’autres ont fait connaissance avec des balles en caoutchouc et des matraques. Du sang a coulé. On les a traînées par les cheveux. On les a évacuées sur des civières.

Parmi elles, beaucoup de personnes âgées.

Devant les lieux de votation, ce n’étaient pas des Black Bloc masqués, armés, agressifs, n’attendant qu’une occasion d’en découdre avec la police.

C’étaient des gens comme vous et moi, parfaitement ordinaires, de tous les âges, de toutes les classes sociales.

Je répète : ces gens voulaient... voter... ou protéger des urnes. Quel crime !

Censure

À la limite, Madrid aurait pu les laisser voter en disant d’avance qu’on ne reconnaîtrait pas le résultat.

Mais les frapper, saisir des urnes ?

Inqualifiable, irresponsable, indigne, honteux, répugnant, complètement injustifié.

Nous ne sommes pas ici dans une république de bananes, mais dans la patrie de Picasso, de Goya, de Salvador Dali, de Cervantès, un des pays qui a le plus contribué à forger la civilisation occidentale.

La violence d’État est parfois la réponse nécessaire à la violence de fractions de la société civile.

Mais la violence d’État n’est jamais la réponse à des citoyens tranquilles et pacifiques qui ont pour seul « tort » de ne pas penser comme vous.

Ce n’étaient pas deux armées qui se faisaient face.

Il y a des tas de Catalans opposés à la souveraineté et à la tenue d’un référendum. Mais je n’en ai rencontré aucun dimanche soir qui m’ait dit être fier de ce que la police a fait, une police qui, évidemment, n’a fait qu’obéir aux ordres de ses maîtres politiques.

Sur la première chaîne publique espagnole, on ne montrait pas ces images. De la censure pure et simple.

Les mêmes commentateurs que d’habitude placotaient sur « l’illégalité » du référendum, comme ils le font soir après soir, sans le moindre recul critique sur le système politique espagnol.

Gâchis

Ces événements feront un tort immense à l’image et à la réputation de l’Espagne.

C’est beaucoup, beaucoup plus grave qu’un petit œil au beurre noir auquel on peut répondre par une campagne de relations publiques.

C’est une crise institutionnelle gravissime.

Politiquement autiste, radicalement déconnecté du sentiment populaire dans une Catalogne qu’il n’a jamais cherché à comprendre, Mariano Rajoy est non pas le seul, mais le principal responsable de ce gâchis complet.

