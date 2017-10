La police identifie le suspect de l’attentat d’Edmonton

EDMONTON | Un réfugié somalien qui se trouvait dans le collimateur des autorités devrait être accusé de terrorisme pour avoir happé et poignardé un policier et avoir foncé sur quatre piétons au volant d’un camion tard samedi soir, à Edmonton.

Lors d’une conférence de presse dimanche après-midi, le chef de la police Rod Knecht a affirmé que le suspect, identifié comme étant Abdulahi Hasan Sharif par Global News, aurait attiré l’attention des autorités dès 2015 lorsqu’il a commencé à s’intéresser à des «idéologies extrémistes».

Le suspect de 30 ans devrait faire face à plusieurs accusations, dont tentative de meurtre, conduite dangereuse et des chefs liés au terrorisme. La police a précisé que tout laisse croire qu’il a agi seul.

Tentative de meurtre et chasse à l’homme

La folle virée de l’homme au cœur d’Edmonton a débuté vers 20 h 15, samedi soir, lorsqu’il a foncé sur Mike Chernyk, un policier affecté à la circulation, qu’il a envoyé valser 15 pieds plus loin. L’événement s’est produit à proximité du Stade Commonwealth, où se déroulait un match de football entre les Eskimos d’Edmonton et les Blue Bombers de Winnipeg.

«Un homme, d’environ 30 ans, est ensuite sorti de son véhicule et a commencé à poignarder vicieusement le policier avec un couteau, avant de fuir à pied», a expliqué le chef Knecht.

Une vidéo provenant d’une caméra de surveillance et montrant le suspect foncer sur le policier, puis le poignarder tandis que des témoins prennent la fuite, a été dévoilée en matinée, dimanche.

Le policier a été transporté à l’hôpital, où il a reçu des soins pour des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger. Malgré la violence de l’événement, M. Chernyk a obtenu son congé de l’hôpital dès dimanche, selon Global News.

Après cette première attaque, le suspect a pris la fuite à pied, laissant sa Chevrolet Malibu blanche sur les lieux de l’agression. Les enquêteurs ont trouvé un drapeau aux couleurs de l’organisation État islamique dans cette voiture.

Chasse à l’homme

Quelques heures plus tard, peu avant minuit, des policiers ont intercepté un camion U-Haul lors d’un barrage installé au croisement de Wayne Gretzky Drive et de la 112e Avenue. Ils ont alors fait le lien entre le nom sur le permis de conduire et le nom du propriétaire de la Chevrolet.

Le conducteur du camion a immédiatement pris la fuite, poursuivi par une dizaine de voitures de police. Lors de la course-poursuite, le suspect a délibérément tenté de heurter des piétons, happant quatre personnes au total, avant que son camion ne se renverse.

Les quatre victimes ont subi diverses blessures, allant de côtes brisées à une fracture du crâne pour l’une d’entre elles. Deux des quatre piétons se trouvaient toujours à l’hôpital en milieu de journée, dimanche.

«Il y avait des gens qui revolaient. Je suis secouée», a raconté une témoin de l’événement, Kim Anderson, au «Edmonton Journal».

Un homme a assisté au dernier acte de la poursuite, lorsque le camion s’est renversé. «Les policiers l’ont sorti par le pare-brise, puis l’ont menotté», a raconté Pat Hannigan au quotidien.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) collabore à l’enquête. «On demande à la population de demeurer vigilante et de signaler tout comportement suspect au service de police ou au 1-800-420-5805», a écrit la police fédérale sur son compte Twitter.