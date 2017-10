Le Prince Albert II de Monaco en visite à Rimouski

Rimouski | De la grande visite était de passage à Rimouski dimanche alors que le prince de Monaco, Albert II venait participer à la conférence « BioMarine Business Convention ».

Il s'agit d'un important évènement international sur les biotechnologies marines. Lors de son allocution en fin d’après-midi, Albert II s’est montré préoccupé par plusieurs enjeux environnementaux. Il a d’ailleurs plaidé pour une gestion durable ressource marine à l’heure où l’humanité traverse de grands changements.

« Il ne faudrait pas exploiter les océans comme nous avons trop souvent et trop longtemps exploité la terre. Nous devons trouver des ressources durables » a-t-il lancé devant les participants réunis.

La présence du prince de Monaco à ce congrès international de l'industrie maritime n'a cependant rien d'exceptionnel. Albert II parraine cette organisation depuis sa création et participe à toutes ses conférences annuelles depuis 2008.

Le prince a été notamment accueilli par le premier ministre Philippe Couillard présent lui aussi à Rimouski. Ils se sont entretenus dimanche midi afin de discuter d’enjeux liés à la biotechnologie marine.

Une chance pour Rimouski de rayonner

BioMarine est une plateforme internationale qui épaule les entreprises et les gouvernements du monde entier. Elle cherche à établir des stratégies de développement maritime entre différents pays.

La tenue de son congrès annuel à Rimouski constitue une chance unique pour la ville de rayonner à l'international juge le directeur de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), Martin Beaulieu.

« Ça amène nos centres de recherche ailleurs du point de vue des collaborations internationales. [...] On a vraiment une belle visibilité », affirme-t-il.

Rimouski accueille plus de 250 hommes et femmes d'affaires, scientifiques et chefs d'État issus de 18 pays jusqu'au 3 octobre.

Les discussions, ententes et contrats qui seront discutés dans les prochains jours totalisent près de 37 millions