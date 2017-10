Le week-end culturel de Geneviève Boivin-Roussy

Quel est le livre qui vous interpelle ?

Je viens de plonger dans l’univers de l’auteur américain Frank Herbert qui a écrit le classique Dune, un roman de science-fiction. Je suis consciente que je me lance dans une grande aventure, mais j’ai hâte de découvrir ce chef-d’œuvre. J’adore être transportée par ce genre de livres et j’ai le même intérêt pour les films de science-fiction. D’ailleurs, j’ai appris que Denis Villeneuve compte en faire une adaptation cinématographique !

Quel est votre coup de cœur cinématographique ?

Même si j’ai vu plusieurs films récemment, mon coup de cœur demeure le grand classique, Roméo + Juliette avec Léonardo DiCaprio et Claire Danes, qui sont des acteurs hallucinants. J’ai apprécié tant la réalisation que le jeu des acteurs, qui sont d’un naturel. C’est ce qui en fait la force. De plus, le film vieillit bien, il y a une modernité dans cette production. Pour moi, ce n’est pas juste une histoire d’amour. Ça demeure un sujet d’actualité ; pendant que certains se battent à mort, d’autres s’aiment. Mon grand rêve est de jouer un jour Juliette. Sinon, j’ai très hâte de voir le film Les Rois mongols de Luc Picard. C’est un homme que j’admire tant comme comédien que réalisateur.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

La pièce de la comédienne Rachel Graton, La nuit du 4 au 5, mise en scène par Claude Poissant, présentement à l’affiche au Théâtre d’Aujourd’hui. C’est pour moi un retour au théâtre après cinq ans et tout un honneur de prendre part à cette distribution. Le texte, qui a obtenu le prix Gratien-Gélinas, raconte un événement traumatisant d’une femme qui a été violée. Sa mémoire lui faisant défaut, elle tente de remettre les morceaux du puzzle en place.

Quelle est l’exposition que vous irez voir ?

Je compte aller voir l’exposition d’Olafur Eliasson qui se tient jusqu’au 1er octobre au Musée d’art contemporain. C’est une installation extraordinaire à grand déploiement. Il s’agit d’un artiste qui a exposé à travers le monde et qui est capable de transposer et de créer un univers qui lui est propre. On peut également ressentir toute la recherche derrière sa démarche. Il a fait de très grandes œuvres, notamment pour le palais et les jardins de Versailles.

Quelle est la série télé que vous prenez plaisir à suivre ?

J’ai adoré la série Plan B de Jean-François Asselin. L’histoire était vraiment bien ficelée. On a réussi à nous emmener dans un univers fantastique tout en demeurant simple dans le traitement. Les acteurs sont aussi formidables. J’ai été hantée par cette série même après l’avoir vu. Par ailleurs, j’aime aussi suivre Big Little Lies avec Nicole Kidman. J’ai même eu la chance d’assister à une scène lors du tournage à Los Angeles.

